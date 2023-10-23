【遺愛人間】23歲女護士病逝捐遺體　病父數月後彌留亦冀做「大體老師」

▲ 23歲女護士病逝捐遺體，病父數月後受感召彌留之際亦冀做「大體老師」。

內地一對父女先後於5個月內離世，而且全部同意捐出遺體，成為「大體老師」。事件曝光後，瞬即令不少網民為之動容，大讚父女2人為「人間大愛」，「生命影響生命」的典範。

最新影片:

綜合內地傳媒報道，陝西一名原本任職護士、年僅23歲的孫宇鑫，於今年6月5日因患上心臟血管肉瘤而病逝，她臨終前希望可為國家做點貢獻，於是交代死後將遺體及眼角膜捐出。愛女的離世，對與她自少相依為命的老父，可說是非常沉重的打擊。

豈料禍不單行，孫宇鑫病逝4個月後，其52歲父親孫樹海亦因急性腎衰竭入院，最終於上周六（14日）因病情惡化，相繼逝世。受女兒影響，孫樹海在生命彌留之際，仍多次表示希望將遺體捐獻給大學作「大體老師」。10月14日下午3時許，渭南市華州區鐵路醫院外科病房裡，身患絕症的孫樹海完成了他最後的遺願，在親友的見證下，他的遺體捐贈給了西安交大一附院用於醫學教學研究。對於父女2人的高尚情操，渭南市紅十字會工作人員趙攀攀表示非常敬佩，希望日後更多人能加入捐獻。

據了解，孫宇鑫2歲時，其母便因意外身故，從少由父親孫樹海一手湊大。她今年年初剛從學校畢業，成為護士僅一個月，便意外發現患上癌症，短短半年間便不敵病魔，撒手人寰。其父4個月後亦因腎病惡化，而追隨女兒步伐，一家三口終於在天國團圓。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣