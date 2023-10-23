【食用安全】南韓爆發「牛結節疹」傳播　確診病例養牛場增至10個

▲ 南韓爆發「牛結節疹」傳播。

南韓近期出現大規模牛結節疹確診病例，自上周四（19日）首現病例以來，出現牛結節疹確診病例的養牛場已增至10處。而截至23日，南韓農林畜產食品部長官鄭煌根公布，境內牛結節疹確診病例增至14例，共638頭牛被撲殺，確診病例恐將持續增加。

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據《韓聯社》報道，自首宗牛結節疹確診病例出現以來，在京畿道、忠清南道共報告了10宗確診病例。而目前再增加4例，涉及的韓牛養殖場分別是位於京畿道金浦市、忠清北道陰城郡，以及忠清南道瑞山市和唐津市；其中忠清北道屬首次報告該病例。

根據南韓防疫方針，目前發生疫情的養殖場所飼養的牛全部被撲殺。政府正實施牛結節疹疫苗接種工作，並積極研討在3周後僅對有症狀的牛進行撲殺處理。而對牲畜被強制撲殺的養殖戶，政府將給予全額補償。

牛結節疹是通過蚊蟲等吸血昆蟲傳播的病毒性疾病，屬非人畜共通傳染病，只在牛群中傳染。主要感染症狀為出現高燒和直徑2至5厘米的皮膚結節。此外，還包括產奶量減少、流產、不孕等症狀，病毒擴散時將給農場帶來重大經濟損失，在南韓被指定為甲類家畜傳染病。

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責任編輯：羅嘉欣