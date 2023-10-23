【香港夜繽紛】灣仔「海濱藝遊坊」反應熱烈加場　將加入萬聖節主題

▲ 「海濱藝遊坊」反應熱烈。(資料圖片)

發展局表示，灣仔「海濱藝遊坊」自9月底推出，原定於今日(23日)完結，由於反應熱烈決定加場，延至10月27日至29日舉行壓軸一輪。除了街頭美食和音樂表演外，亦會加入萬聖節主題元素。

在「海濱藝遊坊」毗鄰灣仔HarbourChill海濱休閒站，下周末（10月28日及29日）及隨後10月31日下午6:00-晚上10:00亦會舉行「濱紛魔法嘉年華」，內容包括舞台及街頭魔術表演、手作工作坊、打卡裝置等。

除了灣仔海濱上述活動，堅尼地城卑路乍灣海濱長廊在10月27日至29日下午3:00-晚上11:00舉行「堅農夜市 • 萬聖節+ Cosplay」；觀塘海濱在10月27日及28日晚上7:00-11:00也會舉行「萬聖節寵物之夜」。下周末三個海濱場地合共四項活動，齊齊與市民一起在海濱「夜繽紛」！

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