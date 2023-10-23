  • 26°C
香港時間 : 20231023日 (週一) 23:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港夜繽紛】灣仔「海濱藝遊坊」反應熱烈加場　將加入萬聖節主題

社會 21:31 2023/10/23

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

「海濱藝遊坊」反應熱烈。(資料圖片)

發展局表示，灣仔「海濱藝遊坊」自9月底推出，原定於今日(23日)完結，由於反應熱烈決定加場，延至10月27日至29日舉行壓軸一輪。除了街頭美食和音樂表演外，亦會加入萬聖節主題元素。

在「海濱藝遊坊」毗鄰灣仔HarbourChill海濱休閒站，下周末（10月28日及29日）及隨後10月31日下午6:00-晚上10:00亦會舉行「濱紛魔法嘉年華」，內容包括舞台及街頭魔術表演、手作工作坊、打卡裝置等。

除了灣仔海濱上述活動，堅尼地城卑路乍灣海濱長廊在10月27日至29日下午3:00-晚上11:00舉行「堅農夜市 • 萬聖節+ Cosplay」；觀塘海濱在10月27日及28日晚上7:00-11:00也會舉行「萬聖節寵物之夜」。下周末三個海濱場地合共四項活動，齊齊與市民一起在海濱「夜繽紛」！

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

文娛藝術 著數優惠 香港夜繽紛 萬聖節 Cosplay 發展局 堅尼地城 觀塘 香港 灣仔

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症殺手】男子每日早餐必飲1碗湯患大腸癌　醫生：過量攝入罹癌風險增17%
【癌症殺手】男子每日早餐必飲1碗湯患大腸癌　醫生：過量攝入罹癌風險增17%