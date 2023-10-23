【香港女飛魚】何詩蓓游泳世界盃奪6金　100及200自3連冠

▲ 何詩蓓3站豪取6金2銀1銅。(World Aquatics IG)

港隊女飛魚何詩蓓延續勇態，完成亞運後只相隔一周便參加一連三站的游泳世界盃，締造多項紀錄下豪取6金2銀1銅，其中在主項100自、200自更是「贏足3站」，雙雙達成三連冠。她在3站的總成績榜僅次澳洲泳手麥基昂排名第2位，至少獲得2.6萬美元（約20萬港元）獎金。經過連場賽事，女飛魚表示終於可以休息一星期，「享受一下泳池外的生活」，然後再重投訓練，準備來年巴黎奧運。

何詩蓓在上月底的杭州亞運奪2金1銀3銅後，馬不停蹄轉戰在歐洲一連3站的游泳世界盃。首站柏林站的100米自由泳何詩蓓以52秒02摘金，繼亞運後再次打破亞洲紀錄及大會紀錄，200米自由泳亦刷新大會紀錄，同時在400米自由泳以4分05秒30摘銅，推前自己保持的港績。以2金1銅的54.1分奪得分站季軍。

在雅典舉行的第二站，何詩蓓再次在100、200自奪冠，其中200自更以1分55秒05連續兩站打破大會紀錄。該站她也由400自轉戰50米蛙泳，並游出平香港紀錄的30秒36得銀牌，僅次於世界紀錄保持者。憑着兩金一銀的成績，何詩蓓以55.8分再次獲分站季軍。

在壓軸布達佩斯站，何詩蓓成功在100、200自達成三連冠的壯舉，因此得到額外獎金，同時在200自連續三站刷新大會紀錄。她今站亦有參與其他項目，挑戰50自再締新香港紀錄，游出24秒30收穫一塊銀牌，結果以兩金一銀的成績的56.5分奪分站亞軍。

何詩蓓賽後表示，過去一段時間頻繁出賽，「是我這個賽季中比較奇怪的時期，但很開心終於完結，在這整個月確實學到很多。我終於可以休息，享受泳池以外的時光，希望當回歸的時候，會是養足精神再出發。」

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