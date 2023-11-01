【永不言棄】為改善家人生活放棄歌手夢　3職媽媽終踏舞台圓夢：感謝女兒笑容與丈夫補位

▲ 廖嘉敏感激家人的支持，重拾歌手夢。

誰說人生只可有一個夢想？在音樂劇《我們的青春日誌》中飾演溫柔女班長的廖嘉敏（Carmen），現實生活中既是一位臨床心理學家，也是一位五歲女兒的母親。中學時她選擇了成全自己當心理學家的理想，暫擱了歌手夢，後來因為一個契機，令她決定「認為是對就去追，別讓這遺憾留在心裏」，開啟了心理學家和歌手雙線發展的人生。Carmen堅定表示：「我會做好自己，證明我兩邊都是認真看待，既不是業餘，也不是玩票性質。」

Dream On

音樂劇《我們的青春日誌》中提到，現實與夢想可以並存。如果現實再加上一個以上的夢想，又可以如何發展下去？廖嘉敏中學時代開始愛上唱歌，從參加校際比賽開始嶄露頭角。中七已簽下經理人合約，進行正式的歌手訓練；大學時更得到唱片公司賞識，希望簽她做歌手出唱片。唯當時升讀大學的一切已準備就緒，廖嘉敏一直以考取專業資格、改善家人生活為目標，出於照顧家庭的需要，她選擇先完成心理學學士學位。

接着又遇到機會到美國交流，碩士課程又緊接開始，令她只能暫時將歌手夢擱下，先專注完成當心理學家的理想。畢業後，廖嘉敏在公營醫院實習了兩年，正式成為一位臨床心理學家，隨後在醫院一做便是十四年。很多人為了生活，讓夢想不自覺地被磨蝕，廖嘉敏在醫院工作期間卻遇上一個契機，令她重燃歌手夢。

「我在醫院工作，經常會接觸到癌症病人，有段時間甚至主力從事善終服務，陪伴癌末病人走完人生最後一段路。我見到這些末期病人在生命最後的時間，依然會用盡全力去達成自己或家人一些最後願望，這一點非常觸動我。他們的堅毅令我反思：在自己仍有能力時，應該盡量去做想做的事情！於是便鼓起勇氣重拾做歌手的夢想，從開始幫人唱Demo慢慢做起，再找歌曲和填詞，終於推出了人生第一張唱片《Dream On》，記錄當時的心情和人生狀態，完成了一直以來很想做的一件事。」

感恩能力被看見

讀書時期害羞、內向又被動的廖嘉敏，即使很愛唱歌，都只敢細細聲唱，又不擅表演。當時她的音樂老師竟然選了她在校際音樂節參加獨唱比賽。「老師一共選了四位同學參加，我是其中一個。其餘三人都分別在比賽中獲獎，唯獨我沒有。」她坦言心裏有點不是味兒，不過比賽的經驗卻開啟了她踏入音樂之路的大門，她看到其他人同樣非常努力，爭取在台上用短短幾分鐘盡力表現自己，不想浪費背後的苦練。

廖嘉敏從一場又一場比賽中觀摩和學習，逐步改善自己的表演，加上老師的鼓勵與支持，讓她從校內校外都累積到不少比賽及演出經驗，歌唱的才華終於被人看見。「我工作上經常接觸到很多年青人，他們遇到挫折時，總因為覺得自己得做不好，就會想放棄。我會用我這段親身經歷告訴他們，一開始做得不太好的事情，不代表之後不能有大作為。最重要是身邊有人能看見自己的能力，給予機會和時間，讓我們好好改善和進步。」

演戲彰顯人生歷程

重新投入歌唱事業之後，廖嘉敏形容相關的東西自自然然就被吸引過來。這段期間她認識了許多音樂人和監製，更有機會推出發燒碟，增加了不少演出機會。二零一八年經朋友介紹，廖嘉敏得知音樂劇《我們的青春日誌》試演成功，正為公演招募演員。一直希望嘗試做演員的她，成功通過面試，從一開始做群體演員，晉身成為嚴校長年輕版，二零二零年音樂劇在柴灣重演時，她首次當上班長Jessica一角。今年《我們的青春日誌》成功集資並找到合適的地點興建場地，以全港首套廣東話原創長壽音樂劇的形式，以一星期六場的密度於葵興爆炸戲棚劇場上演，廖嘉敏再次肩負重任，擔當Jessica一角。

作為一位心理學家，廖嘉敏不單擅於瞭解病人，對揣摩角色個性和心理亦不遺餘力。她表示：「導演陳恩碩讓我演Jessica一角，對我是一種鼓勵和挑戰。角色戲份不少，挑戰很大。Jessica相對另一角色『收兵娘娘』Nancy，表達自己內心世界的機會較少。她內在有較多抑壓，而且很照顧他人感受，為了別人開心和符合母親期望，會選擇把自己放低。再次演出Jessica一角，讓我有機會更深入認識她，發掘她更多內在感受。我相信這個角色的使命，就是令觀眾看到自己的需要也很重要。」

廖嘉敏認為心理學家和歌手兩個身份各有不同，讓她可以探索生活和人生不同的可能性。「作為心理學家，我的角色是陪伴不同病人走完他們人生的最後一段路，與他們一同回顧自己的人生經歷，並在生命的限制下尋找和活出自己想要的生活。當一個演員就要全情投入角色，透過自己和閱讀他人的經歷，加上對角色的想像，構思一個有血有肉的人物，把他的人生演活出來。我認為這份感覺很奇妙和難以形容，是演戲的過程彰顯了我的人生閱歷，我相信『演員要有生活』就是這樣的意思。」

雙線發展靠彈性兼顧家庭

「上班時人們會問我：『原來你還有工作嗎？』演出時又有人來質疑我只是業餘玩一下。其實我很想讓其他人知道工作和唱歌我都非常認真看待，兩者都是我生活中想要並存的東西，沒有側重一邊；每件事做起來我都專注而有承擔，既不是玩票性質，也不是業餘。」為了堅持唱歌的夢想，同時兼顧工作與家庭，廖嘉敏兩年前從公營醫院跳出來轉型成為私人執業的心理學家，讓自己的時間更具彈性。

她日間從事心理學家的工作，晚上就回劇場演出。她設法為家人守住星期日作為家庭日的底線，並會在工作和演出之間保留陪伴女兒和丈夫的時間，希望對家人有交待。「早期音樂劇要密集式排練，為了爭取更多時間排練和陪伴家人，同時不希望犧牲接見病人的時間，我唯有減少接新症。起初接演Jessica一角時我內心都很掙扎，因為導演希望我能演出所有場次，幸好之後組成了B Cast，我立刻輕鬆了很多。現時我只需要出演星期三、五晚和周六下午的場次，不用每晚都留守劇場。」

廖嘉敏亦很感恩，演出這部音樂劇令她和女兒之間有更緊密的連繫。「女兒對戲劇表演很感興趣，喜歡來看我演出。長壽劇就有這個好處，她喜歡甚麼時候來看我都可以。戲劇上我們很能連接到對方，我哭的時候她也會哭，她甚至會問我說出或者聽到某句對白時的感受，對她建立同理心很有幫助。」

追夢強心針：女兒笑容與丈夫補位

身為能幹又善解人意的心理學家、在台上發光發亮的音樂劇演員，同時是女兒眼中的好媽媽，廖嘉敏自言對女兒升小要求比較「佛系」，相信自然會有適合她的學校揀到她。她減壓的方式亦比一般人簡單：「我減壓的方式就是唱歌，一唱歌內在很多東西就會經那道氣宣洩出來，除非失聲就會感到較困擾。」她表示每日忙碌過後，回家見到女兒撲過來笑嘻嘻，已是對她最大的支持。「外面有任何艱難，回家見到她快樂和健康，就已經緩解了很多不快。」

她特別感激丈夫的支持和付出，下班後替她補位陪伴女兒。「上月我生日，先生知我生日當晚要演出，特意提早一晚跟我慶生。他一早預約好晚飯地點，可惜當晚劇場有突發工作我必須要回去，最後他只能自己一個到餐廳吃飯。他總能夠體諒和明白工作對我的重要性，願意給我空間。未能跟他慶生，我當下除了很難過，又充分感受到他對我的支持。他說只要我認為這件事是值得和做得滿足，他補位的工作就是有價值的。」家人的無私奉獻，是她追夢途上最有效的強心針。

作為臨床心理學家的Carmen有一套她特別信奉的育兒法 ── 由三位美國臨床心理學家Kent Hoffman、Glen Cooper和Bert Powell提倡的「安全圈」法則為基礎的「安全圈養育課程」，教家長如何閱讀孩子的情感需要，瞭解他們的內心世界，協助他們建立處理情緒的能力，和更重要的安全感。Carmen自懷孕起接觸到這個課程，現時已是課程的合資格導師。她認為課程能夠讓家長瞭解孩子對事物的反應背後的原因，並按孩子當下的情感需要作出適切回應，有效改善親子關係，助孩子建立起探索世界必須要的安全感。

有些家長背負原生家庭的經歷，有時會成為他們理解孩子情感需要的障礙，這套課程有助釐清家長自身的心理障礙，讓他們更懂得聆聽和回應孩子的需要。Carmen一直用這套方法教養個性較為慢熱的女兒，她認為行之有效，也是對自己一個很好的提醒，讓自己更留意女兒的心理需要。Carmen認為每個孩子脾性不同，家長如能閱讀孩子的反應，加上另一半的支持和配合，育兒路上定必事半功倍。

文章獲黃巴士授權轉載，原文為《臨床心理學家暨音樂劇演員廖嘉敏：雙線並存的人生》。

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