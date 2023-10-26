RubberBand｜沉澱4年心情新碟紀錄當下　回到初心重新連結世界

▲ RubberBand出道逾十年，專輯亦已來到第10張。（攝影:湯致遠）

從《阿波羅》、《發現號》的溫暖熱血，到《SimpleLoveSong》的浪漫抒情，再來到《Ciao》的離散，本地樂隊 RubberBand 出道15年，彷如與樂迷粉絲共同成長，一起經歷青春期的各種躁動，也直面世代的各種變化。

創作者將感受、經歷寫進歌曲，歌者唱出一首首旋律，讓聽的人得到共鳴撫慰、感動和鼓勵。相隔數年，樂隊的第10隻專輯《Juntos》即將面世，新歌亦開始派台。關於音樂，RubberBand 想說的是？

▲ RubberBand人生與創作已密不可分。

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不少人曾形容 RubberBand 的歌和詞能唱進人的心坎，讓人想到自身、周遭。主音6號形容：「我們的創作從來都是關於我們自己的經歷，紀錄當下，而我們也和大家經歷一樣的事，像是這幾年來的社會運動、疫情、移民潮等。」

他接續說：「這些統統都是我們前所未有過的體驗，我們和很多人一樣，會感覺到迷失，也會對親人朋友的離散傷心。」

兩年前的歌曲《Ciao》紀錄了當時的心情，兩年過去，新碟的創作又是另一番心境。「很多事幾年前未必消化得來，現在自己也老了幾歲，覺得是時候學習怎樣重新和自己相處，和這個世界相處，畢竟這幾年經歷了很大的停頓。」

6號補充道：「不是說要給大家甚麼方向，而是對我來說，就像我們第3隻碟《Connected》般，想重新和別人、世界甚或是自己connect。」

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RubberBand 第10張專輯，以西班牙語《Juntos》作為碟名，字義是「Together」，即廣東話的「一齊」，成員齊指：「但我們更鍾愛內藏的『一班人一齊做一件事』這個意思。」

這次製作，除了4位成員，即主音6號、結他手阿正、Bass手阿偉及鼓手泥鯭外，還有 Patrick Lui（雷柏熹）及結他手 Jason Kui 的參與。

六個人自2022年1月開始醞釀創作，至5月開始編曲，10月拉大隊到泰國芭提雅錄製音樂部份，再於同年年底開始寫詞、錄Vocal與和音、配器，期間他們更去了歐洲、北美洲及台灣進行演唱會Tour。彼此之間的關係、感情、默契變得更加濃厚，在這樣的氛圍下完成今次的專輯，以《Juntos》命名，恰恰好。

首次以6人組合製作

6號指這次《Juntos》製作與以往有所不同，不只因有Jason Kui與Patrick Lui攜手創作，也更像是由4人樂隊轉變為6人隊伍，令作品更多元。

隊長兼結他手阿正直言：「這個嘗試絕對是新的體驗，他們對我們有不少新的suggestion，初時也很想知道自己能不能接受，大部份都是very good的，所以過程中學到很多，像是信任別人，自己放手更多。」

▲ 主音6號形容樂隊的創作，從來都是關於自身的經歷，也紀錄當下。

作品中加入了不少弦樂，過去阿正堅持要有自己的參與，這次則更多地退後一步，享受新的崗位角色，也讓作品更多一點新風格，新突破。

如《主僕關係》便是一首帶日本新派R&B風格的作品，屬Patrick Lui建議的新嘗試；而有「結他之神」之稱的Jason Lui，則與RubberBand一同創作了民謠風格的《Juntos》，感覺靈性，令人聯想到樂隊11年前的舊作《Easy》。

談起新專輯，各有各喜好，鼓手泥鯭直言最喜歡當中的點題歌《Juntos》：「這首歌是Jason Kui的創作，其實對我們來說也是很新鮮的嘗試，因為我們很少去唱或做其他人的作品。而這首歌給我的感覺是很療癒的，與歌詞無關，而是音樂上的療癒，很有靈性，我想這首歌當中的特質是過去我們4個沒有做過的，所以很喜歡。」

▲ RubberBand《Juntos》音樂會海報

以歌唱出當下心境

主音6號則首推《不如散步》：「我一直都很喜歡那種熱帶感覺的歌，就像《阿飛正傳》中旭仔（張國榮）走進森林的感覺。」《不如散步》的旋律一響起，果然相當有夏日的慵懶味道，令人想起另一首夏天專屬作品《小涼伴》，清新輕鬆。

「這首歌還有一個插曲，就是寫好已錄好弦樂等等後，才發覺Key太高唱得很吃力，那出來的效果就不是『輕鬆』，不對，所以即使要再花錢、花大家時間心機，也要開口改Key，重新錄製。」

6號說得相當愧疚，直言是不應犯的錯，指當時開口也相當不容易。「這首歌最後一句歌詞『We’re taking our time』就是我現在的心情，不只是說時間，也是在說找到自己的節奏。」

▲ RubberBand出道逾十年，專輯亦已來到第10張，人生與創作已密不可分。

RubberBand出道逾十年，專輯亦已來到第10張，人生與創作已密不可分。4位成員早已非懵懂少年，面對自己、創作以至世界，此刻更多的是一種看透世事的雲淡風輕，卻又沒有自以為是的世故，像是位靜靜向人訴說故事的老朋友。

就如6號所言：「在充滿變幻的時代裏，更應該要找到自己的節奏繼續走下去，而不需要強求找到答案，一起好好散步，就是我們想說的。」

髮型： Mad Ho

化粧： Onetung Ma

記者：王嵐