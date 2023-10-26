情緒管理丨孩子常發脾氣難管教　家長學用「3A」引導子女不再哭鬧

▲ 家長學用「3A」引導孩子不再哭鬧。（iStock圖片）

最近我為慈善機構「自在社」在中學舉辦的工作坊中做義工，主題是情緒轉化工具（3A）。工作坊是希望支持一班老師的教學工作，除了老師們可以幫到自己轉化壓力，亦可以幫到學生面對逆境。3A是指我承認（acknowledge）、我選擇（act）、我感恩（appreciate），在自在社練習多年，我亦將這工具應用到生活中，當義工們分享如何運用3A的例子，我便分享了和兒子轉化情緒的故事。

最新影片推介：

就像平常的夜晚，5歲兒子在發脾氣，他生氣到舉高手，我警告他：「如果你打我，我就會好生氣。」結果他都忍不住打了我一下。我說：「我好難過，我先過梳化那邊坐一下，你自己反思下到底做錯了甚麼？」這時候，我也有脾氣，我都需要處理一下情緒。我坐開後，他因我不理不睬開始哭鬧：「我不愛你、我以後唔愛你、我唔鍾意你。」我說：「這些說話讓我很難過，我已經教過你很多遍，你自己想一想應否說這些話。」我在兒子兩歲開始已經教他表達情緒，我相信他是會想得通的。

在一輪的崩潰哭鬧下，他走過來坐在我大腿上，一邊哭一邊說，慢慢地冷靜下來。在他的話語中我發現他在運用3A技巧。第一，我承認。勇敢地感受自己的情緒，不加批判地說出口。例如自己有憤怒，不過憤怒只是情緒的一部分，而不是全部。他說：「媽媽我太傷心，所以講咗好多呢啲說話，因為你話唔同我講嘢令我好傷心。」

第二，我選擇。我們絕對有足夠的內在資源去做選擇，有力量掌握自己的生活。他說：「我咁愛你，不如我哋唔好再咁樣講說話。」

第三，我感恩。感恩生命所擁有，當我們開始感恩時，就會發現情緒是我們的部分，我們擁有的美好事情有很多。過程中他仍哭得像淚人，但一個一個步驟一句一句說，也讓他紓緩了情緒，同樣紓緩了我的情緒。「我感恩」這一個步驟由我去做結尾。我對他說：「是的，我都好愛你。我們再努力好好善待對方，不要再互相傷害了，我們溫柔相處吧。我感恩有你。」

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm