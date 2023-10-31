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【區區有好校】曾璧山(崇蘭)中學　多元教學全面配套　成就百年育才夢

特約 00:00 2023/10/31

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

曾璧山(崇蘭)中學迎來百周年校慶，以「凝聚百載．展耀風華」為主題。

教書育人，貴在身教言傳。曾璧山(崇蘭)中學校長何沛勝將每一位學生視為璞玉，致力讓他們在中學階段能夠有不同的發展機會。這一種教育理念，是該校傳承了百年的精神文化。

回顧學校的百年歷史，離不開終身奉獻給教育工作的曾璧山居士和其恩師大儒陳子褒。陳子褒號崇蘭，師承康有為，與梁啟超份屬同門。「在清朝積弱的時候，陳子褒辦學，為男女童提供基礎教育，以圖救國。曾居士深受陳子褒理念影響，在1923年於香港創立祟蘭學校，先是普及基礎教育，後辦女子中學。曾居士的門生在1990年以『香海蓮社』的名義創辦曾璧山中學，以表示崇蘭學生對曾璧山校長的敬愛和懷念。時移勢易，崇蘭學校在2012年停辦，而曾璧山中學為了延續及紀念這一段歷史和辦學精神，在2021/22學年，曾璧山中學易名為曾璧山(崇蘭)中學。」何校長娓娓道出這一段值得璧山崇蘭人自豪的校史，而為了讓先賢之志得以延續，他尤為重視教師團隊和學校的軟硬件配套的配合，力求讓學生展現才華。

曾璧山(崇蘭)中學校長何沛勝重視教師團隊和學校的軟硬件配套的配合，力求讓學生展現才華。

教育理念同行　育才成大器

在何校長的辦公室中懸掛了一幅書法，整幅作品只有一個由篆書寫成的「器」字，喻意「大器」，猶如教書育人的寫照。「器字，由四個口、一個持斧的人組成。口其實是石塊，象徵着學生，老師是持着斧頭的人，要用自己的技巧、知識，將學生雕琢成璞玉；並成為學生的楷模，讓學生能夠從老師的言傳身教中學會待人處事。」

除了教學之外，何校長鼓勵學生擁有一項自己的「事業」。「我們會讓老師有機會在自己感興趣的範疇發展，在課外活動中帶領學生成長，以身教啟發學生潛能。」曾璧山(崇蘭)中學的競技啦啦隊就是由一位老師提議開設，「初時學生比較靦腆，不敢嘗試，負責老師就身體力行，和學生一起練習、一起表演，令學生投入其中。競技啦啦隊展現了年輕人的活力和幹勁，讓學生建立自信心和團結精神。」該校的步操樂團則經常應邀在社區演出，亦在大大小小的比賽中屢創佳績，更曾赴台灣參加國際管樂節，這些學習經歷也成為學生難忘的回憶。

「有些同學在運動方面更為擅長，我們提供不同的機會讓他們嘗試，讓他們得到充分的機會展示所長。」該校的獨木舟隊，已連續七年獲得了沙田區「提子盃」龍舟競賽冠軍，何校長笑言如非遇上疫情停賽，應該可以得到十連冠。而在求學階段培養的興趣，更成為學生未來發展的方向，該校的獨木舟隊培育了多位獨木舟香港代表隊成員。

競技啦啦隊培養學生的自信心和團隊精神。

步操樂團經常應邀在社區演出。

水上活動為學校強項，獨木舟隊成員在大大小小的比賽中屢創佳績。

除了課外活動，該校亦透過義務工作的機會，培育學生品德修養，教育他們關心社區。該校舉辦了13屆沙田學生大使，每年聯合沙田及馬鞍山區內多間中小學參與，組織學生參加義務工作，已為社區培訓左超過3000名青年義工，有超過1萬人受惠。蘇豪香港扶輪社在曾璧山(崇蘭)中學成立了扶輪少年服務團（扶少團），經常組織不同的義工活動，讓同學能夠見識社會不同階層的生活，更有機會參加扶少團的交流活動，擴闊視野。

透過義務工作，何校長希望學生建立同理心，並認識社會不同的階層。

增廣見聞　打破學生界限

見識能夠讓學生打破自己的界限。在疫情前，學校積極安排不同的交流活動，例如帶領學生出訪一帶一路國家斯里蘭卡，拜訪中國駐斯里蘭卡大使館，與大使親身交流，走入當地的大學、社區、企業，了解斯里蘭卡的社會、經濟、文化。

​​​​​​​曾璧山(崇蘭)中學積極為學生安排不同的交流活動，讓學生認識世界，拓闊眼界。

在課堂上，曾璧山(崇蘭)中學特意為高中學生增設6科高中知識增益課程，包括「中國文化及文學」、「歐美文化」、「宇宙與地球科學」、「生命科學」、「工程科學」和「經濟與理財」，以吸收不同層面的知識。「每位高中學生也要選擇兩科增益課程，增益課程不設考試，旨在讓同學在輕鬆的課堂環境，增進知識。課程沒有指定的框架，讓科任老師有很大的自由度，與學生探索更多生活化的知識，補足高中考試制度下局限了的知識層面。」何校長笑言老師會提出令同學感興趣的教案，例如「歐美文化」會分享歐美品牌、「生命科學」則分享健康飲食。

善用科技提升「學與教」　新貌迎百年慶典

為提升老師的教學效能及師生的互動性，早在幾年前，曾璧山(崇蘭)中學已經全面改用互動式電子白板教學，校方亦為每位教師提供iPad及Apple Pencil。近年優化了校內的網絡系統，又外購專業導師到校，為學生提供人工智能、AR、Python編程、Microbit模型工作坊，提升學生對嶄新資訊科技課題的認識。

何校長強調，要將學校升級成智慧型學習環境，現時學校的多感官藝術體驗巴士「璧山號1923」已連結了VR裝置，老師透過製作體驗式教材可進行VR教學，「而配合近年STEAM教育的發展，本校除了3D打印機、鐳射切割機、無人機之外，更添置了許多新的設備，讓學生能夠享受動手做的樂趣，將學習成果化為實體作品。」

學校已經全面改用互動式電子白板教學。

視藝科利用VR教學，增加互動藝術體驗。

曾璧山(崇蘭)中學今年迎來百周年校慶，該校建成全港首個校內草地滾球場，激發學生的運動潛能；投入逾百萬港元更新禮堂的音響及燈光設備，為舞台表演打造更佳視聽效果；另外亦翻新了校內的圖書館，令學生讚嘆連連。「圖書館成為他們課後的好去處，他們善用討論室與同儕討論功課，亦會在自修空間溫習，亦可以在舒適的環境中閱讀。」何校長寄望，學生能夠在全新的校園中享受學習生活，發掘自己的潛能。

曾璧山(崇蘭)中學斥資逾百萬更新禮堂的音響及燈光設備。

全新裝修的傅德楨紀念圖書館設有討論室和充足的閱讀和自修空間。

圖書館翻新後，讓來訪者有驚喜的感覺，更成為學生課後的好去處。

啟學子潛能行千秋大業，承先賢德智育萬世良才。

曾璧山(崇蘭)中學

地址：新界沙田馬鞍山恆光街12號
創校年份：1990年
學校類別：資助、男女
校訓：慈悲喜捨　敬業樂群
電話：2640 4933
傳真：2640 3680
電郵：contact@tpsslss.edu.hk
網址：https://www.tpsslss.edu.hk/

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