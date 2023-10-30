日本姐妹花開創自家品牌NNM JAPAN  傳承80年家族造袋工藝  LIFE防水系列多款顔色迎合不同心情與天氣

無論80到00後，大家對日本時裝潮流的喜愛從未改變。近年日系潮流趨勢主打簡約和舒適，深受大眾歡迎之餘，亦佔領各大時尚版圖。香港人亦見偏愛舒適、低調風格的時尚單品，其中日式手袋品牌NNM JAPAN以簡約百搭的設計、講究的用料，以及經年的製袋工藝，正中時下潮流達人的穿搭口味。新推出的王牌LIFE防水手提袋系列不但注入貼近日常的設計理念，更糅合了80年的高品質家族造袋工藝，製作出多款內外兼備的輕便手袋，並提供多色選擇，總有一款適合搭配當日的心情與天氣！

▲ NNMJAPAN新推出王牌商品LIFE防水手提袋系列，備有多款顔色任君選擇，總有一款迎合當日穿搭與心情！

日本姐妹花承繼家族衣缽 創立自家手袋品牌NNM JAPAN

NNM JAPAN是日本姐妹花Natsumi和Miyoko共同創立的自家手袋品牌，當中承繼了父親及祖父超過80年的手工製袋經驗與工藝，並注入劃時代的設計與防水技術。她們的設計原點是希望產品能貼近人們的日常生活，突顯每個用家的個人色彩，因此由手袋的設計、生產，以至銷售均堅持「一條龍」服務，憑藉自家廠房和工匠團隊，務求製作出細節及功能性兼具的高品質手袋。

▲ 圖為40年代家族歷史照片。Natsumi和Miyoko兩姊妹繼承祖父及父親的手袋製造及設計知識，家族三代均從事手袋設計事業。

品牌除了以創辦人的名字命名，還加入Naturally、Nestle和Mind的含意，以繽紛色彩將「Life is good」的開心感覺與舒適氛圍，填滿用家的生活與心靈。每個NNM JAPAN手袋都有一個縫紉線線梭的圖案Logo，8個圓圈象徵着信任、幸福、富足、自然、關愛、家庭和朋友、團結和生活的元素，再由一個大圓形連接起來，配備8種顏色代表，承載NNM JAPAN重要的價值觀，同時亦讓用家突顯個人時尚品味。

▲ ​​​​​​​每個NNM JAPAN產品都有一個縫紉線線梭的圓形品牌標誌，銳意把重要的人和價值觀放入設計之中。

▲ 8個圓圈象徵着信任、幸福、富足、自然、關愛、家庭和朋友、團結和生活的元素，配備8種顏色代表，承載NNM JAPAN重要的價值觀。

LIFE防水手提袋系列 多樣顔色配合當天心情

NNM JAPAN的商品種類廣泛，四大產品系列NNM、LIFE、SHINE 及 SEAT涵蓋迷你袋、斜孭袋、托特包、手提袋、兩用袋 （可作斜揹或手挽使用）、三用袋 (可作單肩、手提及背包使用 )、長銀包、短銀包、散紙包、卡片套及手袋裝飾與配件。

▲ 新推出的王牌商品LIFE升級版防水手提袋，以鋼琴光澤漆面外型配搭 NNM JAPAN特有皮革及鈕扣磁石開關。

其中LIFE作為可全天候使用的王牌系列，專製防水防塵及多色產品。新推出的王牌商品LIFE升級版防水手提袋，貫徹上一代時尚實用的設計，以鋼琴光澤漆面外型配搭 NNM JAPAN特有皮革及鈕扣磁石開關。主袋拉鏈採用金屬拉鏈，耐用、防水兼防塵，而背部則增設拉鏈貼袋，方便用家在不打開手袋或下雨天的情況下提取電話及銀包等常用物品。內外連接袋拉鏈均採用尼龍拉鏈，有助肌膚不受乾燥環境及金屬物料鎅傷。

▲ 主袋拉鏈採用金屬拉鏈，耐用、防水兼防塵，而背部則增設拉鏈貼袋，方便用家在不打開手袋或下雨天的情況下提取常用物品。

▲ 內外連接袋拉鏈均採用尼龍拉鏈，有助肌膚不受乾燥環境及金屬物料鎅傷。

另外主袋內部的間隔及拉鏈口袋容量亦聽從客人需求而大幅增加，方便收納手提電腦、A4文件或長銀包等。除了多種糖果顏色以供選擇，最新增設秋冬大地色系，陪伴用家度過一年四季、任何天氣與心情，搭配出個性穿搭！

▲ 主袋內部的間隔及拉鏈口袋容量亦大幅增加，方便收納手提電腦、A4文件或長銀包等。

▲ NNM最新王牌LIFE防水系列提供多種顔色供客人選擇，最新增設秋冬大地色系，方便搭配個性穿搭！

▲ NNM JAPAN王牌商品LIFE升級版防水手提袋注入了劃時代的設計與防水技術。

NNM JAPAN銷售點

NNM JAPAN尚有迷你背包、防水斜揹袋、迷你摺疊手提袋、橫向防水手提袋、防水3 WAY變形袋及全皮L型長銀包等，如果大家對NNM JAPAN LIFE防水系列或其他產品有興趣，不妨留意NNM JAPAN的官方網站或親身到銷售點看看，尋找屬於你個人色彩的手袋！

● 九龍尖沙咀彌敦道63號 iSQUARE 國際廣場港鐵樓層4號鋪｜

營業時間: 星期一至六 11:30am - 7:30pm

● 銅鑼灣軒尼斯道555號崇光百貨 2樓 08B號鋪｜

營業時間: 星期一至日10:00am - 10:00pm

● NNM JAPAN網站：www.nnmjapan.com

NNM JAPAN Giveaway預告！

為了讓大家更能親身感受NNM Japan產品的舒適設計、質感及功能，NNM JAPAN將為大家送上Giveaway贈品活動，詳情請密切留意 NNM Japan 官方網站、FB專頁及Instagram的公佈！



（特約）