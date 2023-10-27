▲ 全球台式火鍋品牌呷哺呷哺即將於2023年10月27日正式登陸尖沙咀 The One。

全球台式火鍋品牌呷哺呷哺繼先後登陸新加坡和台灣後，即將於2023年10月27日正式登陸尖沙咀 The One，並於11月中旬在荃灣廣場開張。

呷哺呷哺將傳統台式火鍋和近年興起的㇐人就餐模式結合，帶來驚喜餐飲新體驗。不同的火鍋套餐配搭多款高質菜式，廣受食客青睞，使呷哺呷哺在火鍋界突圍而出。

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呷哺呷哺將「獨享小鍋不將就，雙拼湯底好講究」的理念引入香港，以高性價比的餐飲服務為食客帶來舌尖上的享受。品牌堅守「匠心精神」的核心價值，這不止在美食上的堅持，加以溫暖真誠的服務用心接觸客人，讓客人吃到最美味又療癒的㇐頓火鍋，溫暖身心。

「呷哺呷哺」使用的鍋具皆為特製大小鴛鴦鍋，客人不需加價就能享受㇐鍋兩吃！小鴛鴦鍋底是由主廚精心研發的養生菌菇鍋底，以炒香的杏鮑菇、洋菇、珍珠菇細丁加入松露醬、菌菇醬熬煮製成，多層次的濃郁香氣，無論飲湯或涮肉都是「天作之合」的配搭！

另㇐邊的大鴛鴦則有 6款鍋底選擇，人氣 NO.1的暖心胡椒豬肚鍋熬煮雞湯中加入精選白胡椒和大薏仁熬煮，主廚更巧思加入燕麥奶使質地更加滑順香濃；昆布柴魚鍋選用古法烘製鰹魚乾加昆布提鮮，煙燻香氣濃郁，湯底清甜；金湯酸菜魚鍋採用大葉芥菜及香甜黃金蘋果，湯色金黃，酸辣清爽不嗆喉；南洋咖哩鍋以日式、南洋等三種咖哩交疊豐富香味，入口醇厚香濃；脫俗番茄鍋則將炒過的洋蔥絲加入新鮮番茄熬煮的湯底中增添甘甜底蘊；嗜辣老饕最愛的麻辣靈魂鍋則是道地四川風味，十足刺激、夠味！

「呷哺呷哺」每日手工製作的高人氣 Q冰粉加入小黃瓜及西瓜製成的，晶瑩剔透，冰爽 Q彈。顧客可在甜品刨冰台自由選擇喜愛的配料，讓 DIY 甜品的樂趣為用餐劃下完美句號。

客人可根據個人喜好客製火鍋內容，可選的肉類多達十多款，包括牛肉、豬肉、雞肉、羊肉，以 及海鮮拼盤等，素食主義者更可以選擇蔬菜綜合拼盤。數十款的秘製醬料為火鍋而配，其中不得 不提的就是「呷哺麻醬」精心挑選顆粒飽滿的花生，香氣濃郁，再配搭白芝麻，成品色澤金黃， 水感細滑。必點特製水蜜桃醋，醬汁酸甜爽口，特別適合搭配油脂豐富的肉類享用，完美中和油膩感，㇐口㇐享受。

多款特色小食供客人選擇，酥脆軟熟的炸魷魚、脆皮空心的地瓜球，以及必點的炸物拼盤都為火 鍋錦上添花。除了特色湯底和食品外，呷哺的飲品亦非常講究，置入自家品牌 — 茶米茶的招牌大紅袍珍珠奶茶跟火鍋㇐樣出色。大紅袍茶香氣醇厚與勁道彈牙的木薯粉珍珠化身成珍珠奶茶，口味令人無法抗拒。

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責任編輯︰陳珈希