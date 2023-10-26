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聖誕好去處丨玉桂狗登陸置富Malls四大商場 　 4大主題打卡點+換領限定暖杯毛毯

親子好去處 17:31 2023/10/26

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玉桂狗於11月4日起登陸置富Malls四大商場。（有關機構提供）

玉桂狗粉絲注意！今個聖誕有Sanrio人氣卡通人物Cinnamoroll（玉桂狗）於11月4日至2024年1月1日登陸置富旗下的馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城，設有4大冬日主題打卡熱點：包括5米高冰雪聖誕城堡、華麗舞廳、管弦音樂廳、浪漫星空庭園。粉絲們更不能錯過限定Cinnamoroll甜蜜窩心暖杯及Cinnamoroll暖笠笠咕𠱸毛毯帶回家中，過一個甜蜜聖誕。

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馬鞍山廣場 -「BLING雪夢幻聖誕城堡」

馬鞍山廣場將會設置高達5米的「BLING雪夢幻聖誕城堡」，以流星點綴塔尖和琉璃拼貼窗戶。玉桂狗國王駕駛粉紅色馬車，抵達城堡前庭。從馬車下來有夢幻噴水池，與玉桂狗一同投幣許願。還有一眾玉桂狗朋友公主Mocha、管家Espresso與Milk。

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

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+WOO嘉湖 - 「聖誕BLING雪演奏廳」

玉桂狗帶領好朋友包括Mocha、Milk、Cappuccino、Expresso、Chiffon，為來賓演唱一系列聖誕歌曲。於舞台背後的大型管風琴、豎琴與色士風等各種樂器合奏下，各位音樂家能踏上指揮台，以悠揚樂韻頌唱美妙冬日聖誕佳節。

地點：+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）

置富都會 - 「BLING雪盛裝聖誕舞會」

來到置富都會舉辦的「BLING雪盛裝聖誕舞會」，換上正裝、手持面具的玉桂狗於兩層禮堂中央樓梯下翩翩起舞。場內有以玉桂狗模樣的鋼琴裝飾，地下大堂旁邊還有Mocha送上各款飲品；至於二樓的Chiffon則會成為大家的舞伴。

地點：紅磡置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）

置富第一城 - 「BLING雪星空庭園」

來到置富第一城的「BLING雪星空庭園」，坐在新月與月球上的玉桂狗將星星摘下許願。夜空上見到由不同星宿組成的彩虹、寶石、蝴蝶結、雨傘等圖案。步進玉桂狗造型玻璃屋。坐在吊椅上，觀賞以霓虹光管製成的玉桂狗星座圖案，留下最美好浪漫畫面。

地點：置富第一城地下置富第一園（港鐵第一城站C出口）

Cinnamoroll甜蜜窩心暖杯及暖笠笠咕𠱸毛毯

日期：（暖杯）2023年11月11日起及（毛毯）2023年12月2日起
＊每日禮品數量有限，先到先得，換完即止。活動受有關條款及細則約束，詳情請參閱場內宣傳品。

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責任編輯：黃諾韶

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