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【基本法23條】李家超：用市民更易明白語言解說　重點與新聞界、商界交流

政治 14:36 2023/10/27

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基本法23條明年完成立法。（資料圖片）

施政報告訂明明年完成《基本法》23條立法，行政長官李家超表示，計劃重點與新聞界、商界等交流，強調會用市民更易明白的語言做好解說工作。

李家超今日出席電視節目時表示，有關基本法23條的法律研究早已開始，被問到諮詢期會否較2003年多，他稱要視乎實際情況，但必定會清晰讓市民知道，基本法保障市民的自由和權利，將完全充分保障，除了新聞界，商界亦是重點解說對象，「我們要清晰解釋為甚麼一條好的國家安全法對營商環境好。」

立法要確保具前瞻性

他昨日接受另一電視節目訪問時表示，基本法23條立法，是為保障香港整體的安全利益，「要想拼經濟謀發展、惠民生添幸福，如果不安全、不穩定，那麼兩者都實現不了。」強調立法要確保有前瞻性，保障將來不會受到國家安全風險影響。

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責任編輯：林曉君

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