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【基本法23條】林定國：負面情緒好比新冠病毒具傳染性　維護國安法律如疫苗

政治 15:45 2023/10/27

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律政司司長林定國。（政府新聞處圖片）

「世界正義工程」前日宣佈《2023年法治指數》，律政司司長林定國今日出席一個論壇時指，有媒體把重點放在對比2022年的排名，香港下跌一位至第23位。他認為，一般市民大眾，如只聚焦這標題或重點，有可能產生錯覺，認為香港法治環境轉壞，因而降低對香港法治的整體信心。形容這些負面情緒具傳染性，「如新冠病毒般，假如不斷擴散，難免會至少在觀感上對香港造成傷害。」

故此，律政司馬上作出回應，對香港排名及分數作詳細分析，以確保讀者不會斷章取義、得出不正確結論。林定國說，香港在142個國家地區中排名第23位，而在東亞及太平洋地區排名第6位，客觀上站於地區及全世界前列位置。又指這些國際排名有其主觀成分，並不是嚴謹科學研究，但經理性分析數據，大家應該得到一個理性的結論，「香港法治情況並未如某些負面評論所指是轉差，我們亦沒有理由削弱對香港法治的信心。」

林定國強調，必須要努力防止及阻止任何不真確、有誤導性及企圖破壞香港人自信的舉動，但同時亦必須要不斷檢討，絕對不能把自信變成為自滿或自大。

談到基本法23條立法。他表示，這些維護國家、香港安全的法律，絕不是為了對大家十分珍惜的人權和自由，施加不合理的限制，形容是「預防疾病的疫苗」，旨在加強自身的抵抗力，防止受到傷害。他說：

四年前2019年大家經歷的慘痛教訓，其中一個原因，正是當時香港缺乏管用的法律工具，可以依法及時處理及應對當時出現的亂象，我十分相信大家絕不希望歷史重演，也絕不能讓歷史重演。

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責任編輯：林曉君

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