【施政報告2023】李家超任內第二份施政報告　一文看清各界回應

▲ 李家超宣讀新一份施政報告。（陳靜儀攝）

特首李家超今日發表任內第二份施政報告，各界就報告作出回應如下︰

●政團

民建聯︰外來人才置業印花稅改為「先免後徵」，可對專才表達「招攬誠意」；開放越南人才來港就業的簽證政策，可加強東盟人才交流

經民聯︰政府減免買家印花稅、縮短額外印花稅年期等，回應了業界部分訴求，若樓市在「減辣」數月後沒出現「炒風」，應盡快全面「撤辣」

工聯會︰「解決劏房問題」工作組，可為劏房居住環境設定最低標準，要求政府落實最低工資「一年一檢」

新民黨︰向新生嬰兒發放一筆過2萬元獎勵不多不少，若有成效可上調，提供優先購買居屋及編配公屋安排，具吸引力

自由黨︰對檢討法定最低工資及「連續性合約」規定感到擔憂，可能會再推高薪金水平，令人憂慮本港營商環境

民主黨︰政府需向市民解釋《基本法》23條及港區國安法的分別，才可進行立法工作；讓港人看到社會氣氛改善、經濟好轉更有助鼓勵市民生育

●商會及發展商

總商會︰不少企業仍未從疫情全面恢復過來，中小企需得到適切的支援，「中小企融資擔保計劃」可提供更多彈性還款選項。

中總︰期望進一步簡化人才申請來港工作的簽證安排，在保障本地勞工基本權益前提下，探討進一步放寬外勞配額。

地產建設商會︰新政策有助穩定樓市，減輕置業者負擔，期望政府進一步撤銷所有辣招，助力樓市復常

恒地︰雖未完全撤辣，但推出一系列優化印花稅措施，反映政府明白整體市場情況及需要，其中額外印花稅適用年期由三年縮短至兩年，切合市民換樓需要，提升物業流轉速度。

新世界︰歡迎施政報告提出樓市「減辣」措施，政府適切回應市場環境變化，幫助市民減輕購買物業的財務負擔，並回應外來人才在港置業時的需要，有助吸引更多外地人才來港，對樓市起正面作用。

●人大政協

港區人大代表團團長馬逢國：歡迎推進恒常交流機制以加強特區政府與人大代表和政協委員的溝通和協作，期望，人大和政協未來在香港能夠設立辦事處，方便接觸市民。

港區人大代表、互聯網專業協會會長冼漢迪：下調股票印花稅的稅率，對減低科創企業集資的成本，及提升上市科創企業的估值具有正面作用

港區政協委員陳亨利：政府應儘早完成23條立法，「一國兩制」是香港的基石，「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯，國家安全得到有力維護，香港可以全力「拼經濟、拼發展、拼競爭力」。

●立法會議員（排位不分先後）

保險界議員陳建波︰施政報告較多正面回應社會的熱門訴求，過去較為少見，反映政府急市民所急，值得支持。相信香港面對新時代新變化，需要不斷創新，避免被時代淘汰。

金融界議員陳振英︰降低股票印花稅，以「財政收入的減，換市場活力的加」，同時降低市場資訊成本，減輕投資者負擔，相信可在短期內刺激股市交投。

選委界議員陳沛良︰報告體現出政府積極回應市民需要，刺激經濟、改善民生。但美中不足的是，對香港保險業方面的發展並無太多着墨，希望政府未來對香港保險業的發展提出更多針對性措施。

新界北議員劉國勳︰期望政府短期內公布的《北部都會區行動綱領》可以令北部都會區的發展的功能及定位更清晰、更具體、更聚焦，象徵北部都會區由構想期，進入推動期，發展亦由概念變成行動。

選委界議員簡慧敏︰歡迎政府成立「數字政策辦公室」，由「數字政策專員」帶領，今年內發布促進數據流通及保障數據安全的管理辦法，推出數字政府及智慧城市「百項方案」。《公務員守則》方面，希望繼續深化「主要官員問責制」。

九龍西議員鄭泳舜︰樂見政府決定取締劣質劏房，並就不合標準或劣質劏房設下定義，建議劏房最低標準，包括人均面積不少於5.5平方米，整個劏房面積不少於7平方米、起居空間高度不能少於1.8米、不存在結構安全隱患等。

選委界議員譚岳衡︰支持成立大型發展項目融資架構，設立「大型發展項目融資辦公室」，研究與廣東政府及其他機構合作設立基金投資大灣區項目。相信能夠為香港的大型項目投資融資方案提供更多可能性，彌補香港金融體系中缺乏開發性金融這一不足。

選委界議員陳曼琪︰曾建議開設「婦女事務專員」，保障婦女兒童弱勢社群權益，全面審視現時相關的政策，專責統籌、研究和落實婦女和家庭友善政策，改善婦女政策零散分散在各局各政策的問題。

會計界議員黃俊碩︰歡迎搶企業、搶人才措施。外來人才置業印花稅改「先免後徵」，相信並不會對樓市需求帶來實質影響。期望有關政策能讓更多人才以香港為家，盡早在港置業，落地生根。

自由黨主席邵家輝（批發及零售界）︰歡迎《施政報告》提出多項支援中小企應對挑戰措施，包括成立跨部門「電子商貿發展專責小組」協助香港中小企拓展內地電商業務、加強出口信用保險、為中小企融資提供彈性還款選項等，相信對中小企有一定幫助。

九龍中議員楊永杰︰樂見政府重啟啟德集體運輸系統建設，便利啟德跑道區居民出行，以及更好的利用啟德郵輪碼頭設施，未來會繼續爭取運輸系統接駁至油塘站。建議東九龍智慧綠色集體運輸走綫可延伸至樂富、慈雲山和竹園一帶。

九龍西議員梁文廣︰政府延長資助單位按揭貸款保證期至50年，建議政府可容許居屋業主「樓換樓」及放寬白居二配額，增加居屋供應，促進居屋第二市場流轉。不過，《施政報告》就屋邨重建方面缺乏新意。

紡織及製衣界議員陳祖恒︰期望時裝周能結合本港優勢，定位為國際文藝及旅遊盛事，既惠及紡織、製衣及時裝業發展，更為香港經濟注入動能，帶來龐大經濟及旅遊效益。

體演文出議員霍啟剛︰感謝行政長官多次提及精英運動員，並提出支持運動醫療及運動科研的發展；文化方面，樂見政府逐漸由單純資助模式，轉向扶持產業發展。

新界北議員張欣宇︰歡迎懲教署會設立「立德學院」，為成年在囚人士提供自願報讀性質的全日制教育課程，協助他們未來重投社會；張欣宇期望當局能盡快闡述相關細節，並加大資源投入。

新思維立法會議員狄志遠︰現時市民對23條立法有所擔心，若處理得不好，將會令社會出現負面影響。政府需要認真處理諮詢過程，並非走流程，希望政府盡快提交工作時間表。

旅遊界議員姚柏良︰施政報告除了關於旅遊的五個段落之外，在其他章節不同範疇都有提及旅遊業的發展，接納了自己所提出的大部分建議，推動旅遊業界轉型升級。

選委界議員陳月明︰北部都會區未來發展仍充滿挑戰，北部都會區內有十條鄉，希望政府多與內地溝通交流相互借鑒經驗，在土地問題等方面妥善處理多方關係。

選委界議員林琳︰歡迎政府加強推進獎罰分明制度，確保公務員團隊盡忠職守及增強工作積極性，提升公務員形象，建議局方善用媒體網絡等渠道，主動對市民大眾解說公務員工作，減少外界誤解。

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責任編輯：趙居逸