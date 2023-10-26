【特首答問會】議員關注詐騙頻生 　李家超：電話實名制後有減少（不斷更新）

▲ 特首李家超出席答問會。（曾耀輝攝）

特首李家超今日在立法會出席2023施政報告答問會。他表示施政報告採納大量議員意見，反映行政立法良性互動果效。

答問會上，選委界立法會議員吳傑莊指，但全球網絡受攻擊風險不斷增加，他關注當局有否新措施防範此類事件再發生。

李家超表示，會對任何罪犯窮追猛打，他形容魔鬼是犯法、騙財的人，政府會與受害人同一陣線追捕犯法人士。李家超又指，警方和業界做了很多工作，感謝吳傑莊建立聯盟，提高市民對騙案的警惕性，令受害人知道很多人關心他們及明白苦況。他又感謝警方設有24小時熱線，與銀行等有堵截可疑金錢流通等方案，亦有推出實名制電話卡，受詐騙的人數有減少。不過，科技詐騙層出不窮，全球都有受到影響，而香港不能獨善其身，香港有與內地公安局緊密合作，希望警方多推出打擊詐騙的研討會。

他又稱科技發展有利有弊，施政報告提出數字政策辦公室，有助提升數字安全。

東九龍、啟德集體運輸系統下年收意向書

民建聯立法會議員顏汶羽指，施政報告未有提及東九龍線和啟德集體運輸系統的落成時間表，他關注預計何時啟用？

李家超回應指，東九龍線和啟德綠色集體運輸系統「寫得落去（施政報告）就一定會做」，下年會邀請不同人士提交意向書，比較一下大致意向、設計標書，相信東九龍線和啟德運輸系統會首先處理。

江玉歡關注有KPI未達標原因 李家超：有可接受的客觀因素

立法會選委界議員江玉歡提到，政府去年提出110項績效指標，詢問政府有哪些KPI仍未達標，以及當中原因？

李家超表示，去年的施政報告中，有四個績效指標未達原定目標，但均有可接受的客觀因素。其中「公務員守則」未達標是因爲他要求局方再作修改。他又指，即使訂立績效指標，亦不能涵蓋政府的所有工作，他期望部門不要盲目追求指標化，強調指標只是特定行項。

龍漢標冀樓市全面撤辣 李家超：要平衡置業不易

立法會地產及建造界議員龍漢標表示，期望政府監察市場後，若發現「炒風」無重現之後，可全面樓市撤辣，他又關注當局會否制定精簡行政程序的績效指標。

李家超表示，整體方向大家認同，但亦有意見認為，香港的資產價格高、置業並不容易，故要平衡所有因素作出綜合決定。精簡程序方面，李家超認為「沒有最好，只有更好」，他指要避免「泛指標化」，最終的目標是，就算政府不訂立指標，市民亦對其有要求。他又指，不同部門的指標或會有衝突，定指標時需要清晰，不能因「左手」和「右手」有爭拗而胡亂定指標。

林琳指無支援雪卵 李家超：可以生盡早生

民建聯立法會議員林琳關注，施政報告中對雪卵支援及延長雪卵年期沒有著墨，她又指，如何營造友善生育環境，需要工商界合作，有人擔心照顧子女、重返職場等問題，又指大型公司如設有托兒服務，則毋須政府投放大量資源，希望政府可以就有關方面拆牆鬆綁。

李家超指，對於雪卵時間延長，他指醫療政策的目標是盡早生育，與雪卵的政策不一致，故本次未採納意見。建立育兒友善環境方面，李家超認為，本次政府的工作是要做一個清晰的政府政策導向，可令社會有整體意識鼓勵生育，不同單位都會營造有利育兒環境。他又希望大家不要將重點只是放在2萬元的獎勵金，而是政府提供一系列的3方面的鼓勵方案。

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記者：趙居逸