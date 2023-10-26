毛孩好去處！科學園全新寵物公園「Furtopia寵愛點」

近年來香港積極推行寵物共融，香港科技園公司也於2022年推行「寵物友善園區試行計劃」，讓毛孩可以在假日進入園內。最近，科學園更開放全新「寵愛點」（Furtopia）寵物公園，讓毛孩在平日亦可以在科學園暢玩！在十月十九號正式開放當日，科學園更邀請了逾十位狗狗大使於SPARK Lounge 參與寵物科技體驗日慶祝開幕！

「寵愛點」內有不同的狗隻訓練設施供毛孩盡情享用。分別有不同高度的跨欄障礙、跳圈圈、隧道、爬梯、迷你跳台等，可以讓毛孩一次玩到夠！另外還有打卡專用的相框佈置讓毛孩拍照留念！相框背景就是科學園標誌性的「金蛋」了！

「寵愛點」園內的草地和設施每天都會有專人打理。公園大門採用兩重大閘設計，防止毛孩遊玩時跑出公園走失，務求提供一個最安全、舒適的環境。附近海濱沿岸更是毛孩散步的好去處，一路沿着海岸線走都是平地，不用擔心有太多的上落樓梯會傷到毛孩的關節。若然散步累了，可以攜同毛孩到科學園內多間有露天座位的餐廳補充體力，邊欣賞海濱風景，邊細意品嚐美味佳餚。

隨著主人愈來愈重視毛孩的飲食及健康需求，寵物科技的發現也日新月異。科學園內有不少寵物科技公司，一直透過創新科技，積極提高毛孩及主人的生活質素。在「寵愛點」開放當天，便展出了以下多項寵物科技。

在醫療保健方面，Absolute Pure EnviroSci Limited 研發的寵物專用消毒噴霧-霾菌滅寵物配方滅菌保護噴劑，直接噴於毛孩身上便能提供24小時全方位保護，無論出外居家都不怕細菌的侵害！福萊事診斷有限公司研發革性獸用分子診斷試劑盒，30分鐘內即可為獸醫提供PCR級別的現場檢測結果。生物醫學科技控股有限公司則為寵物腸道健康，推出了PawsBiome寵物qPCR特定症狀腸道DNA檢測，與分析建議一站式服務。佳兆科技研發有限公司的TRILLIONS MED生化儀，10分鐘即可檢測出寵物超過23項的健康數值，提早檢查出毛孩各種疾病並制定一個適合的治療方案。

另外亦有科學園園區公司，研發出環保的寵物用品。佳兆科技研發有限公司的AT GREEN水溶性寵物便便袋，就讓寵主一起為減廢保護地球盡一分責任。舜達科技有限公司推出的果研系糧，除了沒有添加防腐劑、肉粉、骨粉、味精等添加物，有益毛孩健康也外，製造過程更讓「廚餘」轉化成「能源」。

最後提提大家，在參觀「寵愛點」前，請謹記園內須要用帶或繩牽引毛孩，以保障各毛孩安全。而為了保持一個整潔的地方於毛孩遊玩，各位毛孩主人記得要自行清理毛孩的排泄物！另外，為迎接萬聖節以及響應政府「夜繽紛」的推行，十月尾晚上亦有萬聖節活動供大家參與。大家記得密切留意HKSTP官方Facebook動態！

寵愛點（Furtopia）

開放時間：

星期一至五 - 下午六時至九時

星期六、日以及公眾假期 - 早上十時至下午九時

下午三時至四時時間為例行維護時間，期間會暫停開放。

另外惡劣天氣、設施管理及維修或其他特殊情況下，亦有機會需要關閉。

前往方法：

駕車人士 – 可以駕車到科學園第二期Spark Lounge 停車場10w區域泊車。

乘搭升降機到G/F 右轉出大門往海濱單車徑方向走，經過一條馬路即能到達寵愛點（Furtopia），非常方便！

非駕車人士 - 可以安排的士或其他租用車輛於Spark Lounge ，110W附近下車往海濱方向走即可以到達！

優惠：

1. 科學園泊車優惠

平日下午六時後；星期六下午一時後；星期日以及公眾假期上午十時後；出示一張園區內消費滿港幣200元或以上的有效收據以及電子消費證明更可享有兩小時免費泊車。

2. 寵愛點開幕優惠

除了泊車優惠外，更有機會換領到精美寵物飾品！

由即日起直至十月三十一號寵主攜同毛孩到寵愛點（Furtopia）打卡上載照片到個人Facebook或Instagram，hashtag #HKSTP #Furtopia；並出示一張園區內消費滿港幣200元或以上的有效收據以及電子消費證明即可換領。

數量有限，先到先得，換完即止。

寵物飾物換領地點於1W大樓及8W大樓的客戶服務中心。

▲ 一眾狗狗大使及主人於SPARK Lounge大合照。

▲ 香港科技園公司首席營運總監麥善鳴女士表示，「寵愛點」將科學園正式打造成寵物友善園區。

▲ 狗狗大使於跳台上合照。

▲ 「寵愛點」相框打卡位。

▲ 跨欄障礙能調整高度，滿足毛孩的不同訓練需求。

▲ 毛孩在「寵愛點」內玩穿圈圈遊戲。

▲ 在爬梯上拍照，就可以影到科學園地標「金蛋」。

▲ 除了小狗，爬梯也可容納大狗遊玩。

▲ 園內當然少不了經典的寵物隧道！

▲ 狗狗大使玩得不亦樂乎！

▲ Absolute Pure EnviroSci Limited研發的霾菌滅寵物配方滅菌保護噴劑（左）；以及佳兆科技研發有限公司研發的TRILLIONS MED生化儀（中）和AT GRERN水溶性寵物便便袋（右）。

▲ 福萊事診斷有限公司研發的革命性性獸用分子診斷試劑盒（左）；生物醫學科技控股有限公司推出的PawsBiome寵物腸道核酸測試盒（右前）和寵物用益生菌（右後）。

▲ 獸用分子診斷試劑盒非常小巧方便。

▲ PawsBiome寵物腸道核酸測試盒 和寵物用益生菌。

▲ Absolute Pure EnviroSci Limited 公司代表分享產品理念。

▲ 生物醫學科技控股有限公司代表分享寵物醫療新發展。

▲ 福萊事診斷有限公司代表即將推出市場的獸用分子診斷試劑盒。

▲ 兩位生物醫學科技控股有限公司代表分享PawsBiome寵物qPCR特定症狀腸道DNA檢測一站式服務內容。

▲ 舜達科技有限公司回收用作生產果研系糧的四款不同「廚餘」。

▲ 狗狗大使試食果研系糧

▲ Paws United Charity安排的專業培訓工作坊

▲ 下載「HKSTP」APP可獲更多科學園最新資訊。

▲ 例如停車場剩餘車位，期間活動資訊等等，十分先進方便。

(特約)