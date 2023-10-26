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創業追夢｜港女生憑琉璃創作開發事業藍海　將寵物骨灰製成飾物長伴主人

休閒消費 13:03 2023/10/26

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

在大學修讀心理學的Nicole，憑琉璃工藝開創自己的事業，將寵物骨灰融入琉璃產品中，為主人製造思念備份。

香港愛寵物的人很多，但無論是哪一種花鳥蟲魚，生命比主人早一步離開實屬平常，主人們亦早有心理準備，但奈何人非草木，那份不捨之情外人又豈會明白？

在大學修讀心理學的Nicole，燒得一手好的琉璃工藝，於是開發將寵物骨灰融入琉璃產品中，佩戴在身，將你的心愛永遠地留在身邊。

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眼前的Nicole是位聰敏的女子，在大學期間早已懂得自己未來要行的路，當然，有這份能耐還是要上天的安排。

「還記得大學Year 3那年去意大利威尼斯旅遊，那時和遊客一樣只是抱着觀光的心情前往，從來不知道當地有一個盛產琉璃工藝的小島Murano，在當地遊客區購買了幾對漂亮的耳環，一心想回港後購買類似的款式，但偏偏遍尋不獲，再翻查資料後，才得知威尼斯可是琉璃聖地！」

Nicole和丈夫在位於佐敦的Grazie Murano陳列室飼養了6隻被拯救回來的貓。（黃建輝攝）

而Nicole緊接的第二次威尼斯之旅，終於去到心儀已久的Murano，當時她購入了一些琉璃首飾，再帶回香港作二次創作，然後放在網上發售，又或是在首飾店中寄賣，估不到的是成績相當不俗，令她還未畢業就已經決意向這方面發展。

至於緣何將首飾和寵物拉上關係？還不是與自身的經歷有關。

愛貓離世得啟發

「自己於5年前學習燒製琉璃，做了一段時間後，發覺貪新忘舊是人之常情，飾物戴久了難免會有被冷落的一天，既可惜，又浪費了創作者的心思。正當我想破腦袋，希望創作有意義的飾物時，卻遇上家中的愛貓去世，於是忽發奇想，何不將愛貓的毛髮或骨灰融入創作中，讓牠長伴身旁！」

除了琉璃球，更衍生可戴上手的手鏈、頸鏈戒指和耳環等。（受訪者提供）

當然，聰明的Nicole並不是憑一股傻勁的去衝，而是經資料搜集後得知當時本地沒有人做過，遠至歐美縱使有相似的概念，但產品設計上不適合本地市場。除了洞悉市場外，她亦非常積極埋首於燈工琉璃的創作。

「燒製琉璃就好像小朋友繪畫一樣，要控制半熔的琉璃棒，一邊做一邊修改，才能在琉璃球中展現出瑰麗的小宇宙。還記得那時日間做首飾創作，晚間研究燒製的方法直至深夜三、四點，還要等熔爐冷卻到清早五、六點，才方可睡覺呢！」

Nicole孜孜不倦的努力，除了磨練自己的技術外，還有一個最重要的目的，就是希望產品建立個人風格。

「寵物骨灰/羽毛或其他元素融入燒製琉璃產品並不簡單，骨灰的分量不能太多（約1/3茶匙），因為外來物質和琉璃是兩種不同屬性，分量多了會影響琉璃的穩定性。至於產品有個人風格亦很重要，現在市面上出現有類似的產品，但質素非常參差，所以預期將售價調低來競爭，倒不如花時間做好作品來得實際。」

有顧客帶上親人的骨灰製成首飾，將失去親人摯愛的悲痛轉化成長久伴在身邊的一份思念。（受訪者提供）

給主人的一點安慰

踏入2023年，由Nicole和他丈夫打理的Grazie Murano已經有7年時間，她主力做設計，而丈夫Pan則負責對外的工作，再加上和不同琉璃工匠和繩結設計師合作無間，一切井井有條，縱使疫情的3年期間是店舖的「冰河期」，但疫情過後，今天的她又準備再次出發，將令她感受良多的「紀念系列」帶到更遠的地方。

「疫情初期，台北其實已有海外代理，但奈何疫情肆虐根本未有機會去，但現在開了關，反而去了日本一次……哈！除了台灣店外，亦在倫敦、墨爾本和紐約找到適合的人來推廣這個系列，我們希望以海外的華人為主。」

如小宇宙般的琉璃球是燈工（lampworking）琉璃其中的一類，它有別於大眾認識的吹玻璃，在製作的過程中不用花力氣去吹，而是需要於高溫火槍前扭動半熔的琉璃棒，一點一拉地把設計勾勒出來。（黃建輝攝）

那麼在經營這個系列多年，有遇過甚麼顧客給你留下深刻的印象？

「在過去曾接觸過的顧客中，除了提供過貓狗的骨灰外，羽毛、牙齒、蛇皮、守宮（蜥蜴的一種）脫下的皮，甚至人的骨灰都曾經收過，在這方面我倒是百無禁忌的，其中更有很多令人感動的事，例如琉璃作品燒製完成時會出現寵物生前皮毛的顏色，這些都會令主人非常感動。」

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「較令人難以忘懷的，是其中有一位顧客的愛犬逝世，她將愛犬的骨灰燒製成一條手鏈長戴於腕上，及後她產下孩子，牙牙學語的孩子有一天指著她腕上的琉璃首飾說：首飾上的小狗就是他，聽到孩子突如其來的這番說話令她好生感動，仿佛眼前的孩子就是愛犬以另一種姿態重生於她的眼前。」

的確，這一份難以言喻的「回憶備份」已經超越了首飾層面，將寵物離去時的悲傷轉化成一種恒久思念，對主人來說可以是一種最好的釋懷。

記者：何偉雄

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