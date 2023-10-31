資優教育｜資優教育學苑學生及校友成就調查 批判性思維及社交技巧是成功要素

▲ 資優學員和校友認為批判性思維能力是成功最重要的因素。（圖片提供：香港資優教育學苑）

不同人對成功有不同定義。對於資優學生來說，成功的因素又在於甚麼呢？以下調查或可為你帶來一點啟發。

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香港資優教育學苑研究部每年均會進行「中學學員和校友意見與成就追蹤調查」。上學年，我們訪問了約450名參與者，其中大約有250名中學資優學員和200名校友，年齡介乎12至32歲之間。

這項調查旨在了解他們的發展情況、成就以及對學苑服務的評價。與此同時，我們亦調查他們認為的成功關鍵因素，以便得知他們珍視的是甚麼，從而為他們設計適切的課程。參與者需要評估七個不同成功因素的重要性，包括批判性思維能力、社交技巧、品格優勢、知識的實際應用、學術知識和技能、創造力以及運氣。評分範圍從「一點也不重要」到「非常重要」。

根據收集到的數據，我們觀察到學員和校友都認為批判性思維能力（如解決問題和批判性分析）是成功最重要的因素。其次是社交技巧（如溝通和人際技巧）和品格優勢（如毅力、自律、感恩和謙遜）。有鑑於此，學苑亦一直致力培育學員全面發展，不僅關注其學術和思維能力，還關注他們的情感和社交發展。此外，學員和校友都認同在實際情境中應用知識的重要性。因此，學苑通過各種課程和工作坊，讓學員有機會運用所學知識，解決現實生活中的問題。

有趣的是，在評估學習學術知識和技能（例如學業成績、科技知識技能、管理和領導技能等）的重要性，校友與學員略有不同，校友評估學習學術知識和技能相應的重要性評分較學員給予的評分低。這可能是由於現代社會急劇發展，校友在社會工作一段時間後，意識到需要適應社會需求的變化，以及持續和終身學習的重要性，而不僅僅是獲取一套固定的學術知識和技能。

同樣地，校友認為創造力相對並不那麼重要。這可能由於香港的創意產業發展未算蓬勃，以致校友們認為要在商業世界中取得成功，並不太需要創造力。最後，學員和校友一致認同運氣在七個成功因素中相對不那麼重要。他們都相信機會青睞於有所準備的人，努力工作比僅僅依賴運氣更加重要。希望讀者從資優學生眼中的成功關鍵因素獲得靈感，為未來作更好的準備。

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