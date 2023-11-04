秋季行山丨秋季親子行山簡易路線推介 必行屯門+元朗+東涌天然美景路線

▲ 領展「山海節」推介 4條具天然美景的行山及單車遊路線

秋意盎然，天氣漸涼快是一家大細戶外出遊好時機。想同小朋友來個特別的 Easy Hiking 、自駕汽車或單車遊，亦不想帶住太多物品，大家可以考慮領展「山海節」推介 4條難度不高又具「世界級」的大自然生態屯門及尋幽探古的東涌山林路線，途中可以領展旗下的商場作為補給站，充電後，再踏上旅途。

領展由即日起至11月30日，首設有「2日1夜山海露營祭」，讓大家可享有優惠租車，來個自駕遊或露營車旅，來個難忘的山林美景的快閃「出走」!領展今年載譽歸來「山海節」加推兩條山海路線及兩條單車推介路線，由人氣山系Youtuber CC漫遊及阿鼻貓 ABCat 分別設計山海系路線和山系玩樂誌。

最新影片推介：

4 條路線以擁有多個「世界級」的大自然生態和文化景點的屯門，以及貫通多個歷史文化景點的東涌為起點，讓大家在假日發掘和享受近在咫尺的天然美景，暫時忘記城市生活的煩憂，更「森」入地融入大自然的懷抱，「零」距離接觸本地歷史文化。當中更有多個「打卡」的天然美景。

兩條寫意行山路線

▲ 東涌線：《東涌穿越森度遊》

東涌線：《東涌穿越森度遊》

先從富東廣場出發，到達超過千年歷史的馬灣涌村和馬灣涌碼頭，感受漁村傳統的昔日風貌，在碼頭可欣賞波光粼粼的海景，感受東涌悠閒假日風采。繼續騎單車到達侯王橋，一大片紅樹林與泥灘映入眼簾，而鄰近的侯王廟亦是香港二級歷史建築，居民會拜候侯王大帝保佑生活順利。其後繼續旅程，會到達建於清朝的香港法定古蹟東涌炮台，古老城堡極具歷史意義。途中想休息和補給，可前往附近的逸東商場。最後沿着單車徑走回東涌站位置，可以登上觀景山欣賞海天一色的日落秘景。

參考路線:

富東廣場-->馬灣涌村和馬灣涌碼頭-->侯王橋-->東涌炮台-->（可於逸東商場小休補給）-->東涌站-->觀景山

▲ 屯門線：《屯門山海車蹤遊》

屯門線：《屯門山海車蹤遊》

先從蝴蝶廣場出發，可選擇遊走屯門郊遊徑或以小路從虎地走到藍地水塘，此路段環境清幽，站在水塘堤壩上景色更是一望無際。然後可到良景廣場稍作補給，再踏上前往元朗的公路，出發前往有「港版天空之鏡」之稱的元朗豐樂圍，之後，可登上附近的丫髻山，俯瞰豐樂圍的「格格魚塘」，遠眺南生圍水塘美景。下山後，可到鄰近的朗屏商場休息或用餐，最後到錦田水尾村，尋找逾百年樹齡的錦田樹屋。

參考路線：

蝴蝶廣場-->屯門郊遊徑/虎地-->藍地水塘-->（可於良景廣場小休補給）-->元朗豐樂圍-->丫髻山-->（可於朗屏商場小休補給）->錦田樹屋。

兩條穿越鬧市和大自然美景的單車路線：

東涌單車線：《穿越時空尋秘境》

先由東涌富東廣場出發到二級歷史建築的東涌炮台「打卡」，氣氛清幽，可稍作休息。之後，可以沿東澳古道繼續探索，先拜訪侯王廟，再經過侯王橋、紅樹林、羊腸小道及雪心亭，就會來到竹林深處充滿舊日風情的䃟頭村。休息一會之後，折返出村，到達東涌舊碼頭觀賞岸邊景色，最後在逸東商場稍作補給，登上觀景山觀看日落。

▲ 東涌單車線讓大家穿越城市及大自然。 ▲ 大家沿著東涌單車線穿越時空尋秘境。 ▲ 大家在行走東涌單車線時可以，在領展商場在補給及休息。

參考路線：

富東廣場-->東涌炮台-->東澳古道-->侯王廟-->紅樹林-->雪心亭-->䃟頭村-->東涌舊碼頭（可於逸東商場小休補給）-->觀景山

屯門單車線：《上山下海賞景色》

由良景廣場出發到藍地水塘，以輕鬆的郊游方式踩單車到虎地，然後步行10至15分鐘到水塘享受屯門的後花園美景。下山之後繼續在充滿日式風情的輕鐵路軌旁，沿單車徑向朗屏出發。穿過屏山文物徑，先到達朗屏商場稍作補給及休息，再向錦田出發到達另一美景：水尾村的天空之境及錦田樹屋。

▲ 屯門單車線具上山下海賞景色。 ▲ 屯門單車線沿線有不少文化景點。 ▲ 行山者可在屯門單車線沿線的領展商場休息，或參與「山海節」，來個快閃的假日出走。

參考路線：

良景廣場-->藍地水塘-->虎地-->屏山文物徑-->（可於朗屏商場小休補給）-->錦田-->水尾村-->錦田樹屋

新增「2日1夜山海露營祭」

領展首設與香港汽車露營專站Autocamper合辦「2日1夜山海露營祭」。領展會員只須於推廣期間任何連續14日內，憑同一商場不同商戶發出之正本機印發票，總電子消費滿3,000元加1,099元，即可換領「2日1夜山海露營祭」2人券一張；或連續14日內總電子消費滿5,000元加1,999元，即可換領「2日1夜山海露營祭」4人券一張。領展亦與AutoBright 耀程汽車合作提供租用營地旅行車服務，營地將提供露營一站式配備，方便大家來個簡易「小出走」!

▲ 領展首設「2日1夜山海露營祭」，讓大家假日來個簡易版的山森遊蹤。

舉行多個山系活動

領展商場聯乘多品牌推出一系列主題活動，包括「單車流動市集」、用回收木材製作出精美的儲物架「山系工作坊」、「山系周末市集」、「Bike the Moment單車遊」、限量露營裝備消費換領活動，以及於11 舉辦「大自然森度探索團」，通過頌砵、抱樹及繪畫等練習，讓大家在活動過程中與大自然建立連結，進行感官交流，來個深入認識自己之旅。

▲ 領展商場舉行「山系工作坊」，參加者可用回收木材製作出精美的儲物架。 ▲ 領展商場消費者，可在「山海節」舉行期間，換領限量露營裝備。 ▲ 領展商場於11 舉辦「大自然森度探索團」，供參與者與大自然連結，深入認識自己。

活動詳情請瀏覽 Linkhk.com 及 「山海節」Instagram。

照片及宣傳海報來源：官方提供

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責任編輯︰王明芳