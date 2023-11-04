  • 29°C
香港時間 : 20231104日 (週六) 15:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

秋季行山丨秋季親子行山簡易路線推介 必行屯門+元朗+東涌天然美景路線

親子好去處 14:58 2023/11/04

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

領展「山海節」推介 4條具天然美景的行山及單車遊路線

秋意盎然，天氣漸涼快是一家大細戶外出遊好時機。想同小朋友來個特別的 Easy Hiking 、自駕汽車或單車遊，亦不想帶住太多物品，大家可以考慮領展「山海節」推介 4條難度不高又具「世界級」的大自然生態屯門及尋幽探古的東涌山林路線，途中可以領展旗下的商場作為補給站，充電後，再踏上旅途。

領展由即日起至11月30日，首設有「2日1夜山海露營祭」，讓大家可享有優惠租車，來個自駕遊或露營車旅，來個難忘的山林美景的快閃「出走」!領展今年載譽歸來「山海節」加推兩條山海路線及兩條單車推介路線，由人氣山系Youtuber CC漫遊及阿鼻貓 ABCat 分別設計山海系路線和山系玩樂誌。

最新影片推介：

TOPick診症室
【TOPick診症室】前列腺肥大可致急性腎衰竭　醫生分享傳統與新式手術利弊

4 條路線以擁有多個「世界級」的大自然生態和文化景點的屯門，以及貫通多個歷史文化景點的東涌為起點，讓大家在假日發掘和享受近在咫尺的天然美景，暫時忘記城市生活的煩憂，更「森」入地融入大自然的懷抱，「零」距離接觸本地歷史文化。當中更有多個「打卡」的天然美景。

兩條寫意行山路線

東涌線：《東涌穿越森度遊》

東涌線：《東涌穿越森度遊》

先從富東廣場出發，到達超過千年歷史的馬灣涌村和馬灣涌碼頭，感受漁村傳統的昔日風貌，在碼頭可欣賞波光粼粼的海景，感受東涌悠閒假日風采。繼續騎單車到達侯王橋，一大片紅樹林與泥灘映入眼簾，而鄰近的侯王廟亦是香港二級歷史建築，居民會拜候侯王大帝保佑生活順利。其後繼續旅程，會到達建於清朝的香港法定古蹟東涌炮台，古老城堡極具歷史意義。途中想休息和補給，可前往附近的逸東商場。最後沿着單車徑走回東涌站位置，可以登上觀景山欣賞海天一色的日落秘景。

參考路線:
富東廣場-->馬灣涌村和馬灣涌碼頭-->侯王橋-->東涌炮台-->（可於逸東商場小休補給）-->東涌站-->觀景山

屯門線：《屯門山海車蹤遊》

屯門線：《屯門山海車蹤遊》

先從蝴蝶廣場出發，可選擇遊走屯門郊遊徑或以小路從虎地走到藍地水塘，此路段環境清幽，站在水塘堤壩上景色更是一望無際。然後可到良景廣場稍作補給，再踏上前往元朗的公路，出發前往有「港版天空之鏡」之稱的元朗豐樂圍，之後，可登上附近的丫髻山，俯瞰豐樂圍的「格格魚塘」，遠眺南生圍水塘美景。下山後，可到鄰近的朗屏商場休息或用餐，最後到錦田水尾村，尋找逾百年樹齡的錦田樹屋。

參考路線：
蝴蝶廣場-->屯門郊遊徑/虎地-->藍地水塘-->（可於良景廣場小休補給）-->元朗豐樂圍-->丫髻山-->（可於朗屏商場小休補給）->錦田樹屋。

兩條穿越鬧市和大自然美景的單車路線：

東涌單車線：《穿越時空尋秘境》

先由東涌富東廣場出發到二級歷史建築的東涌炮台「打卡」，氣氛清幽，可稍作休息。之後，可以沿東澳古道繼續探索，先拜訪侯王廟，再經過侯王橋、紅樹林、羊腸小道及雪心亭，就會來到竹林深處充滿舊日風情的䃟頭村。休息一會之後，折返出村，到達東涌舊碼頭觀賞岸邊景色，最後在逸東商場稍作補給，登上觀景山觀看日落。

  • 東涌單車線讓大家穿越城市及大自然。 大家沿著東涌單車線穿越時空尋秘境。 大家在行走東涌單車線時可以，在領展商場在補給及休息。

參考路線：
富東廣場-->東涌炮台-->東澳古道-->侯王廟-->紅樹林-->雪心亭-->䃟頭村-->東涌舊碼頭（可於逸東商場小休補給）-->觀景山

屯門單車線：《上山下海賞景色》

由良景廣場出發到藍地水塘，以輕鬆的郊游方式踩單車到虎地，然後步行10至15分鐘到水塘享受屯門的後花園美景。下山之後繼續在充滿日式風情的輕鐵路軌旁，沿單車徑向朗屏出發。穿過屏山文物徑，先到達朗屏商場稍作補給及休息，再向錦田出發到達另一美景：水尾村的天空之境及錦田樹屋。

  • 屯門單車線具上山下海賞景色。 屯門單車線沿線有不少文化景點。 行山者可在屯門單車線沿線的領展商場休息，或參與「山海節」，來個快閃的假日出走。

參考路線：

良景廣場-->藍地水塘-->虎地-->屏山文物徑-->（可於朗屏商場小休補給）-->錦田-->水尾村-->錦田樹屋 

新增「2日1夜山海露營祭」 

領展首設與香港汽車露營專站Autocamper合辦「2日1夜山海露營祭」。領展會員只須於推廣期間任何連續14日內，憑同一商場不同商戶發出之正本機印發票，總電子消費滿3,000元加1,099元，即可換領「2日1夜山海露營祭」2人券一張；或連續14日內總電子消費滿5,000元加1,999元，即可換領「2日1夜山海露營祭」4人券一張。領展亦與AutoBright 耀程汽車合作提供租用營地旅行車服務，營地將提供露營一站式配備，方便大家來個簡易「小出走」!

領展首設「2日1夜山海露營祭」，讓大家假日來個簡易版的山森遊蹤。

舉行多個山系活動

領展商場聯乘多品牌推出一系列主題活動，包括「單車流動市集」、用回收木材製作出精美的儲物架「山系工作坊」、「山系周末市集」、「Bike the Moment單車遊」、限量露營裝備消費換領活動，以及於11 舉辦「大自然森度探索團」，通過頌砵、抱樹及繪畫等練習，讓大家在活動過程中與大自然建立連結，進行感官交流，來個深入認識自己之旅。

  • 領展商場舉行「山系工作坊」，參加者可用回收木材製作出精美的儲物架。 領展商場消費者，可在「山海節」舉行期間，換領限量露營裝備。 領展商場於11 舉辦「大自然森度探索團」，供參與者與大自然連結，深入認識自己。

活動詳情請瀏覽 Linkhk.com 及 「山海節」Instagram。

照片及宣傳海報來源：官方提供

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【秋季行山】新手山友秋季行山必睇攻略 香港9大行山黑點要量力而行
13:20 2023/10/13
【秋季行山】新手山友秋季行山必睇攻略 香港9大行山黑點要量力而行
【潮流推介】山系女生穿搭攻略 嚴選美觀與實用兼備行山鞋
17:00 2023/10/17
【潮流推介】山系女生穿搭攻略 嚴選美觀與實用兼備行山鞋
【秋天行山】四大行山隱世秘景　得獎攝影師捕捉香港山林之美
15:31 2023/10/24
【秋天行山】四大行山隱世秘景　得獎攝影師捕捉香港山林之美

你可能感興趣

【秋季行山】新手山友秋季行山必睇攻略 香港9大行山黑點要量力而行
13:20 2023/10/13
【秋季行山】新手山友秋季行山必睇攻略 香港9大行山黑點要量力而行
【潮流推介】山系女生穿搭攻略 嚴選美觀與實用兼備行山鞋
17:00 2023/10/17
【潮流推介】山系女生穿搭攻略 嚴選美觀與實用兼備行山鞋
【秋天行山】四大行山隱世秘景　得獎攝影師捕捉香港山林之美
15:31 2023/10/24
【秋天行山】四大行山隱世秘景　得獎攝影師捕捉香港山林之美
行山 單車 商場活動 租車 歷史文化 文娛藝術 富東廣場 Fu Tung Plaza 露營 YouTuber 著數優惠