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升中面試丨資助中學中一自行面試　英中景嶺書院升中面試題實錄拆解

升學教育

撰文： TOPiick教育組

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

Band1中學景嶺書院升中面試題。

【升中面試/景嶺書院/面試題目/中一面試】位於西貢區的景嶺書院（King Ling College）是區內的英中，屬於男女校，該校辦學宗旨是傳承中華文化，弘揚博愛精神。面試將於2025年2月至3月期間進行，第一次面試暫訂於2月23日舉行。

該校使用普通話教授中文，廣東話教授中國歷史及中國文學，其他科目實施全英語教學。學校著重培養學生對學習的興趣和積極的態度，以及分析、解難、表達、創意、批判思考等各方面的能力。

學校鼓勵各學科舉行跨課程活動，以融匯不同的學科知識。景嶺書院學校校風嚴謹，著重學生的品德修養，經常舉辦德育及公民教育講座。透過訓導與輔導老師的緊密合作，使學生恪守校規，待人以禮。

最新影片：

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校長專訪｜沙呂小校長倡家長多跟子女獨處　翻新圖書館鼓勵學生「創智」閱讀

景嶺書院中一自行分配學位取錄標準及比重如下:

校內成績(50%)；*面試表現(30%)；操行(10%)；其他(10%)

迎新活動方面，暑假期間為學生提供英文、數學、中文、科學、資訊及通訊科技、圖書館使用及青少年培訓課程，以銜接中一。此外亦分別舉辦新生開學日及升中生活工作坊。

學校透過「一人一體育」計劃、樂器課程及其他學習經歷，幫助同學建立健康的生活。

學校飯堂自聘廚師現場烹調午膳，為學生提供均衡飲食及不使用即棄餐具。

TOPick綜合歷届曾經報考景嶺書院的學生面試題目，面試分個人及小組兩部分，當中需要運用粵語、英語及普通話交流:

個人方面，

1.用粵語、英語或普通話介紹自己，

2.用英語朗讀文章以及增添一些詞語在內，老師會引申一些問題例如「有甚麼喜好？」、「看過甚麼書？作者是誰?」、「形容圖畫內的人物做甚麼？」

3.情境題，「你認為這個課室還能加甚麼?」

4.數學題

5.做卷:中文、英文和科學

6.用英語朗讀文章及閱讀理解回答問題

7.用普通話回答日常生活問題，例如:「為何選這學校，你最喜歡的科目?」、「你平常有什麼興趣？你覺得網上社交平台有什麼好處和壞處？」

8.用粵語或普通話回答科學性問題例如:「為什麼玻璃加熱後會出現水珠?」、「如果我要洗澡，我開冷水後，再開熱水，鏡子上有什麼?」、「為什麼從雪箱拿出來的汽水罐上會有水滴?」、「你最不喜歡什麼課堂?為什麼?」

9.用粵語或普通話回答時事常識題例如:「香港的出生率情況如何?」、「建議60歲或以上的人打疫苗嗎?有哪三種疫苗?」、「對封城有什麼看法?」

第二部份小組討論:

問題通常圍繞時事常識題，個人成長題及科學題，用粵、英、普3種語言交流，首先需要自我介紹，然後回答大約四條英文問題，兩條普通話問題，參考歷年題目如下:

1.時事常識題

「為甚麼香港的出生率偏低?」、「為甚麼香港貧窮率偏高?」、「你怎麼看待小三TSA?」、「俄羅斯為什麼和烏克蘭開戰？」、「為何已婚人仕不生育小孩？」、「政府推行環保，有何看法？ 」、「哪一個新聞對你印象最深刻?」

2.個人成長題

「你有什麼優點？」、「What singers do you like? Why?」、「What did you do last week?」、「最近流感高峰期，你會做甚麼預防措施？」、「如朋友和人吵架不開心，如何安慰他？」、「如果你的同學派位結果不理想，你會怎樣做？」、「如果老師是你的同學，在一次朗誦比賽中他很緊張，你會如何幫他？」、「介紹自己的小學?」

3.科學題

「推薦一種環保產品」、「從雪櫃裏拿汽水，為什麼會有小水滴？」、「為何雞蛋可在鹽水中浮起？」

景嶺書院備受區內家長歡迎，因為校內設備完善，有室內暖水游泳池、電腦輔助教室、校園電視台、語言及數學室、空調禮堂、輔導活動室、學生活動室、升學及就業輔導室、教學資源室、電腦自學中心、多用途室、學生領袖室、家長教師會室。此外，全部課室及特別室均安裝冷氣及液晶體投影機。全校鋪設無線上網，並提供平版電腦供學生使用。

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