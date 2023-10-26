Loewe｜哈利波特「麥教授」當秋冬代言人　88歲爵士被喻英國最傑出演員

無論是讀本，還是電影《哈利波特》可說近是代的經典流行文化，除了3位主角成名外，基本上其他有份參與電影的演員都可以得到廣泛關注，直王今天，從不間斷，當中飾演麥教授（Professor McGonagall）現年88歲的Maggie Smith也不例外，剛剛更成為時裝品牌Loewe的代言人，可見美這回事是沒有年齡界限。

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被喻為英國最出色演員之一的Maggie Smith，她為全球觀眾所認識的電影一定是《哈利波特》，但作為一位出色的演員，她的作品又豈只是《哈利波特》？其實大家只要留意過往的電影，都輕易可以發現Maggie Smith的影蹤。

當中包括票房高企的《修女也瘋狂》、《翡冷翠之戀》、兩套《黃金花大酒店》、著名的《加州套房》等，當然更少不了她於1969年憑拍攝電影《錦綉年華》而奪得奧斯卡最佳女主角。

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這一次Loewe的創作總監Jonathan Anderson找來Maggie Smith當上代言人，其實品牌找來年長成熟的影星拍攝廣告早有前科，之前就有日本的北野武和奧斯卡影帝Anthony Hopkins，所以今次Maggie Smith當上代言，實在有跡可尋。

今次麥教授以一身時尚造型出現，除了換上品牌的絨毛大衣與絲綢套裝外，亦拿上今季的主打手袋Puzzle Fold Tote，為品牌2024年的早春系列帶來話題性。

記者：何偉雄