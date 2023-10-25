【施政報告2023】今起新生嬰兒獎2萬現金　教評會：應加碼至5萬及教育支援

▲ 行政長官李家超表示，即日起向本港出生、父母均為香港永久居民的每位新生嬰兒，發放2萬元現金獎勵。

施政報告今日（25日）發表，行政長官李家超表示，推至少4招直接鼓勵生育政策，包括即日起向本港出生，而父母均為香港永久居民的每位新生嬰兒，發放2萬元現金獎勵。教育評議會認為，有關鼓勵政策可再加大力度，建議新生嬰兒的現金獎勵可加碼至5萬元，為期三年，並提供明確優質的教育配套支援。

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李家超又指，將會加強本港教師國情的培訓、推行學校國民教育多元學習體驗。教評會會長何漢權表示，政府將成立「弘揚中華文化辦公室」，是對全港市民和年青人十分重要，透過有規劃、按部就班在學校及社會教育上培育，是學習國家文化重要一環。教評會將推出「文化護照計劃」，讓學校配合學校課程及活動，鼓勵學生到不同博物館學習，提升民族自信和愛國精神。

李家超亦建議，中小學大力推動STEAM教育，包括開設小學科學科，2025/26學年起先於小一級、小四級推行，同時在2023/24學年開展數學課程的支援項目，以提升學生數學應用的能力。教評會對教育局將加強數學資源表示歡迎，尤其是小學數學一向課時不足，學生往往懂計而不知為何，但認為小學教師較少主修科學。教評會建議，教育局可加強教師培訓，結合國民教育，讓學生實地到內地參觀學習，擴闊他們的視野。至於新設小學「人文科」，教評會建議，人文科應加強學習國史，按朝代選取人物，配合閱讀加強學習。

《施政報告》提到，將「創意香港」改組成「文創產業發展處」，以產業導向為原則，積極推動文化藝術及創意業界產業化發展。教評會認為，除電影與時裝外，香港的餐飲、旅遊，以及重要的校園內外、年青人的文創工作，應納入為重點發展項目，要幫、扶、拉、帶，使之成為香港文化的重要生命力。

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責任編輯：王明芳