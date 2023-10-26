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【KO濕疹】秋冬乾燥濕疹易發作　7款食療＋無毒潤膚露內外抗敏清濕熱

保健美顏 12:19 2023/10/26

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

秋冬乾燥濕疹易發作，7款食療＋無毒潤膚露內外抗敏清濕熱。

秋冬季節天氣乾燥濕冷，容易使人皮膚敏感痕癢；加上體内有濕熱未清，更會引發濕疹。TOPick整合中醫、營養師等專家意見，推介7款食療及無毒潤膚露，幫大家清濕熱、滋潤皮膚及對抗敏感。

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濕疹分3階段應用不同食療

註冊中醫師盧文健指出，濕疹在中醫學上的病機，是與中熱毒或濕熱蘊結在皮膚有關。濕疹患者多屬過敏性體質，在乾燥季節、正值濕冷的冬天，情況會加劇，皮膚易皹裂，濕疹容易反覆發作。

在中醫角度，濕疹發作分為急性、亞急性、慢性3個時期，證型例如是濕熱、血虛或風重。不同階段會出現不同症狀，可食用不同的食療。盧醫師推介3款食療如下：

1. 薏仁綠豆水

  • 適用：急性濕疹
  • 症狀：皮膚可見紅疹，極度痕癢。稍微搔癢，紅疹、丘疹瞬間加劇，水泡處流出較多透明或黃色分泌液。

2. 薏仁紅蘿蔔牛蒡湯

  • 適用：亞急性期間濕疹
  • 症狀：紅疹略為轉淡，痕癢減退，皮膚裂開處會流出白色或黃色分泌液。

3. 雞血藤茯苓湯

  • 適用：慢性濕疹
  • 症狀：皮膚苔癬樣增生，色素沉著，可因飲食、情志或氣候因素發作。

點擊圖片獲得食譜：

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清熱滋潤湯水KO皮膚乾燥

註冊中醫師李廣冀表示，人在秋冬季皮膚乾燥，代表處於陰虛狀態，要補充津液。除了喝水，也可喝一些清熱潤膚湯水。醫師提醒濕疹飲食及外用藥方注意事項，並推介2款湯水食譜：

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另外，「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）亦推介能潤膚的3類食物，包括含豐富Omega-3脂肪酸的食物、益生菌、含有豐富維他命A、C、E的食物，均有助抗炎或滋潤皮膚，宜多進食。她介紹2款護膚、抗濕疹食譜：

1. 香煎三文魚柳：潤膚、減少發炎和痕癢

2. 雪梨海底椰瘦肉湯：排毒、美顏護膚

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7款無毒潤膚露

水中銀（國際）生物科技有限公司搜集22款潤膚產品樣本作安全、保濕及抗炎功效檢測，從中嚴選出7款具備保濕抗炎功效、且無毒的潤膚露推介。詳細名單：

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責任編輯：羅嘉欣

欄名 : 健康專家專欄

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