【資優教育】「多元智能」活動好處多 推動小孩學習提升個人修養

▲ 小朋友擔任資優體育大使提升人際溝通智能。

同學們，開學一個月了，大家過得開心嗎？

最近，放學集隊時，一位小一男生緊緊地握着我雙手，激動地說：「校長，我好開心呀！」我追問：「為什麼呢？因為明天放假？」「不是，因為我剛剛學會跳繩了！」接着又雀躍地說：「我越來越喜歡這間學校了！」一股暖流打從心底裡湧出來。是的，我從學生身上感受到何謂真正的快樂。想不到「多元智能課」的影響來得這麼快、這麼湊效。

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我們相信每個孩子都有獨特的天賦，每一位學生都需要伯樂，於是伍時暢學校突破傳統課時框架的限制，將下午的課堂安排「多元特色體驗課」，透過設計多元智能課程活動，讓教師從陪伴、觀察中發現每一位學生的優勢智能和天賦，繼而運用多元智能教學法因材施教，推動學生的創意。

▲ 多元智能活動推動小朋友愉快學習。

本校實施「多元特色體驗課」的理念是源自美國哈佛大學教育研究院教授 哈沃德·加德納 (Prof. Howard Gardner )於1983年提出多元智能理論，涵蓋八大範疇：語文、數理邏輯、空間、肢體動覺、音樂、人際、內省、自然。同學們在六年的學習中除了完成核心課程外，另有亦有三十多項活動可供選擇，藉此培養學生不同的興趣，發揮潛能。

在現今教學中所面對的事物，很多都是教師從來沒接觸過的，所以在每次籌備新活動時，除了是訓練學生，也在培訓老師，讓教學團隊吸收新知識後發揮創意，才能帶動學生的創意發展。最近，學校新增午息活動，開放全校活動場地，各科加入遊戲元素，學生可以自由選擇到不同的地點進行學習，從體驗中學習，同學們化身成不同範疇的資優大使，教導同儕。

▲ 本校學生習武，培養動覺智能。

▲ 本校學生在游泳比賽中獲獎。

我推展資優教育已超過十五年，在2006年已獲第一屆資優教育訓練員資格(Train-the-Trainer programme in gifted education)，曾經擔任資優教育學校網絡計劃的核心成員，亦是香港教育局資優網絡教師，並獲香港資優教育學院頒發資優教育嘉許計劃outstanding project，更多次獲資優教育學苑邀請擔任講員，帶領學校設計及發展校本資優課程。來到伍時暢的大家庭，發展資優教育是我未來的其中一項重點工作，期望可以注入更多有趣的元素，將資優教育滲透在校園生活之中，普及到每位學生身上，讓同學們能透過不同的學習經歷，誘發個人潛質，並將之發展成可貢獻社會的技能。

▲ 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校關倩芬校長

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