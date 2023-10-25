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【婆媳關係】爸媽好相處「妻卻突提離婚」　丈夫驚悉真相秒懂：搬出去住

19:53 2023/10/25

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

面對太太突然提出離婚，丈夫暗中觀察她後發現真相，決定帶太太搬出去住。

婆媳關係是千古難題，分分鐘恐釀成離婚收場！最近一名台灣人夫在社交平台facebook發文分享，婚後太太一直與父母同住，眾人也相處得很融洽，某天太太卻突然提出離婚，人夫見狀連日觀察太太，發現原來太太深受委屈，事後決定與太太搬出去住，兩人開心過生活，人夫更指太太現在「活得跟小孩」一樣幸福。 

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該名台灣人夫在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」上發文直指，「請不要結婚苦了別人家的女孩子！」事源人夫為方便自己下班回家有飯吃，以及認為自己父母和太太同住有照應，所以要求太太搬入，其後太太抱怨有婆媳問題。

之後夫妻冷戰了數天，直至親眼看到「老婆都在等婆家的人坐下吃飯才敢坐下吃，在公婆面前只能說好甚至微笑陪伴，飯後洗碗，坐姿永遠都坐好不敢亂動，生怕得罪公婆或被指責。」他才驚悉原來太太一直受委屈，決定帶著老婆搬出去住。他形容太太現在活得像小孩一樣開心，想煮飯或去外面吃都可以，不用顧慮太多。

這則貼文一出立即引起網民熱烈討論，網民紛紛表示「換位思考真的很重要，老人家我們不能改變他們想法，但是可以改變自己」， 網民更稱讚人夫是「有肩膀的男人」、「還好你懂『關心／觀察』這很重要」、「別人的老公總是不會讓我失望」等。

更多網民留言點擊以下圖片：

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責任編輯:王明芳

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