【施政報告2023】創意香港改組成文創產業發展處　推資助計劃助港產電影拓展內地市場

▲ （梁偉榮攝）

施政報告提出多項政策推動文化創意產業的發展，包括會將「創意香港」改組成「文創產業發展處」，以產業導向為原則，積極推動文化藝術及創意業界產業化發展。

推出「開拓內地電影市場資助計劃」，支持香港和內地文化企業投資和推動香港導演的製作和發展內地市場。亦會推出「歐亞文化交流電影製作資助計劃」，資助香港與亞洲和歐洲業界合作拍攝電影，加強國際交流和培訓。

政府消息人士表示，前者希望幫助香港電影打入內地市場，將資助20部電影，每部劃一1000萬元，並將有批核委員會審批有關電影的預算及能否進入內地市場，若與政府簽約並得到內地批文，即可獲50%款項，過電檢就可再獲15%，成功在內地上映可獲另外20%，同時能在串流平台上映也可以獲10%，餘下5%就會待提交報告後發放。若電影未能過電檢則會視為違約。當局會同時要求，導演、編劇及監製均須為港人，並曾有至少一部作品在內地或香港上映，演員及幕後則分別至少要有2及3人為香港人。

施政報告也提出，將推出「重點演藝項目計劃」，以培育代表香港的世界級演藝作品及國際文化品牌，政府會提供最高1,000萬元的資助，以及額外500萬元以配對私人資金，支持具代表性的本地大型重點表演藝術創作，作長期公演，吸引外地人士來港欣賞。另外將舉辦「香港時裝設計周」， 匯集不同本地時裝設計盛事，作為全新旗艦，推廣香港時裝及紡織設計品牌發展及文創盛事化；並會開展「藝團借用學校場地試驗計劃」，試行在課餘時間開放部分學校場地，供藝團綵排之用，據悉當局希望每年有30間學校參與，在週末及公眾假期借出場地，參與學校也能獲得政府每小時1500元的資助。

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