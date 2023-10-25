【施政報告2023】環團批施政報告在環保方面著墨不多　促考慮將智能回收桶計劃拓展至私樓

▲ （林宇翔攝）

施政報告提出，明年內會逐步在全港所有公共屋邨安裝智能回收桶收集廚餘。政府消息人士指，預計將覆蓋1500棟樓宇，相信每日共能收集70至90公噸廚餘，但未有計劃擴展至私人樓宇，私人屋苑可透過回收基金申請相關資助。另目標在2025年起逐步將「生產者責任計劃」推展至塑膠飲料容器、紙包飲品盒、電動車電池、汽車輪胎及鉛酸電池五種產品。

同時今年內就修訂《建築物能源效益條例》的建議諮詢業界，包括擴大監管範圍至更多類別的建築物、強制公開能源審核報告資料、縮短能源審核周期等，目標明年展開立法工作。政府消息人士指，有關監管範圍擬至鐵路站及數據中心等，用電量多的地方。

施政報告也指將建立三寶樹濕地保育公園 ，提升「北部都會區」的生態質素和生物多樣性，讓市民享有優質戶外生態教育及康樂設施；並在園內引入現代化水產養殖業；有關策略可行性研究預期於明年上半年完成。同時按國家在《生物多樣性公約》締約方大會第15屆會議上推動通過的「昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架」，因應香港實際情況，更新並落實《生物多樣性策略及行動計劃》。

綠領行動表示，全份《施政報告》在環保方面著墨不多，報告內提出的政策亦相當空泛，反映政府毫無新意及遠見，亦認為若有心推動源頭減廢，理應為全港屋苑設置回收箱，而非只是公屋。

綠惜地球就表示，廢物徵費將於明年4月1日實施，全民減廢刻不容緩，而塑膠飲料容器及紙包飲品盒的生產者責任計劃從諮詢完結至今已屆兩年，卻未能趕及在徵費前實施，希望政府及早公布計劃細節。至於廚餘回收方面，政府僅重提去年已公布的公共屋邨智能回收桶計劃，建議乏善足陳，同時香港有不少市民居於私人屋苑，政府應考慮擴大計劃至私人屋苑，並考慮津貼廚餘桶的營運開支和運輸成本，以鼓勵更多屋苑參與廚餘回收。

最新影片推介

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9