【施政報告2023】馬鞍山西沙路花園試驗都市農業　公眾街市設水耕農場暨攤檔

施政報告提出，環境及生態局今年底與業界攜手推出《漁農業可持續發展藍圖》，優先推展項目包括，古洞南農業園二期部分用地引入公私營協作模式；馬鞍山西沙路花園範圍劃出土地進行現代化都市農業試驗項目；引入「現耕現賣」概念，在合適的公眾街市天台設置現代化水耕農場暨攤檔，興建中的天水圍公眾街市將率先落實；積極研究讓從事商業農耕的農場，提供休閒活動作輔助業務；為受到政府發展項目影響的禽畜農場提供位於上水一帶的政府用地及技術和財政支援；以及在四個新魚類養殖區分階段提供新式深海網箱供業界租用。

政府消息人士表示，會在馬鞍山西沙路花園以組合屋形式興建溫室作水耕，面積約400至500平方米，很快會招標，亦會要求加入社區參與元素，如讓市民參與耕種等。至於公私營協作則會由農會牽頭與私人公司達成協議，直接租借農地，而毋需政府收地，亦形容租地價錢很優惠。

最新影片推介

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9