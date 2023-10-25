【奪命車禍】8旬翁裕民坊交通意外　被小巴撞飛傷重死亡

觀塘裕民坊今早（25日）發生車禍，一名8旬老翁主在公共交通交匯處，被一輛紅色小巴攔腰撞倒，送院搶救後不治。網上有一段閉路電視片段，該名8旬老翁橫過馬路時，被一輛載客紅色小巴在轉彎後撞到。

片段所見，該老翁未有留意到右邊有一輛小巴轉彎駛近，直至小巴將至，才轉頭望到右邊有小巴將至，而當時小巴司機亦疑似未及收掣，將老翁撞開，駛前數米才煞停。

警方表示，正調查今日（25日）上午在觀塘發生的一宗致命交通意外，意外中一名83歲男子死亡。

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今早約10時22分，一名70歲男子駕駛一輛小巴由協和街進入裕民坊公共運輸交匯處，當駛至近公共運輸交匯處内的一小巴站時，據報撞倒該名正在過路的83歲男子。該名男子被困車底，由消防救出。他頭部嚴重受傷，昏迷被送往基督教聯合醫院治理，於上午10時53分被證實死亡。



該名小巴司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，他現正被扣留調查。東九龍總區交通部特別調查隊正調查案件。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36610263與調查人員聯絡。

警方又嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。

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