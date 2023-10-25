  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 07:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

田二少連環不幸事件　新民黨：「三會」成員不願意提名

政治 21:20 2023/10/25

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

田北辰(左)在新民黨主席葉劉淑儀(右)伸出「橄欖枝」後致電，但「慘食檸檬」。(資料圖片)

區選提名期過半，難向「三會」成員索得提名的除了非建制，實政圓桌4名參選人亦遇障礙，召集人田北辰在新民黨主席葉劉淑儀伸出「橄欖枝」後致電，但「慘食檸檬」，改由新民黨副主席黎棟國接洽。葉劉淑儀昨日出席活動時被「追數」，被問到提名實政圓桌參選人的進度，她稱，已收到田北辰提供的資料，將召開黨團大會研究。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】前列腺肥大可致急性腎衰竭　醫生分享傳統與新式手術利弊

新民黨今日終於研究完，在社交平台宣布，新民黨在收到實政圓桌四位成員的資料後，經黨團討論，鑑於（一）其中兩區新民黨並沒有「三會」成員，（二）已徵詢相關地區新民黨「三會」成員意願，他們表示不願意作出提名；因此未能提名實政圓桌四位成員。

田北辰：今日是施政報告頭等大事  邊有時間看葉劉回應

田北辰今日話，今日是施政報告頭等大事，還在花時間研究，「邊有時間看葉劉回應，她（葉劉）公開講了些說話？是否幫我爭取到提名，咁就真係跌眼鏡！」

話說，葉劉淑儀上周五公開稱「田生（田北辰）可以來找我們。」田北辰收到「解救訊號」後即致電，對方亦有接聽，不過田北辰才說完「喂，Regina，我係Michael...」電話即斷線，田北辰再致電時，已是葉劉淑儀秘書接聽，稱葉劉正在開會，遲些回覆。

田北辰早前說，等了兩日，未等到葉劉淑儀親自回覆，而是收到其秘書通知，可找黎棟國。黎則請田北辰提交參選人政綱，之後再由政黨內部決定。

今日有一人退選

另外，今日有一人退選，已報名參選屯門東直選的莫瑞琛退選，該區參選人還有工聯會馮沛賢和民建聯葉文斌。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

【施政報告2023】消息：共創明teen參與時間擴至「1+2」年　校友會為中四以上學生提供實習機會
15:39 2023/10/25
【施政報告2023】消息：共創明teen參與時間擴至「1+2」年　校友會為中四以上學生提供實習機會
【施政報告】消息：「高才通」新增大學名單包括洛桑酒店管理學院和武漢大學等　逾半涉酒店業
15:30 2023/10/25
【施政報告】消息：「高才通」新增大學名單包括洛桑酒店管理學院和武漢大學等　逾半涉酒店業
【施政報告2023】李家超：23條明年完成立法　消息人士：暫未知明年何時完成
16:04 2023/10/25
【施政報告2023】李家超：23條明年完成立法　消息人士：暫未知明年何時完成

你可能感興趣

【施政報告2023】消息：共創明teen參與時間擴至「1+2」年　校友會為中四以上學生提供實習機會
15:39 2023/10/25
【施政報告2023】消息：共創明teen參與時間擴至「1+2」年　校友會為中四以上學生提供實習機會
【施政報告】消息：「高才通」新增大學名單包括洛桑酒店管理學院和武漢大學等　逾半涉酒店業
15:30 2023/10/25
【施政報告】消息：「高才通」新增大學名單包括洛桑酒店管理學院和武漢大學等　逾半涉酒店業
【施政報告2023】李家超：23條明年完成立法　消息人士：暫未知明年何時完成
16:04 2023/10/25
【施政報告2023】李家超：23條明年完成立法　消息人士：暫未知明年何時完成
檸檬 新民黨 田北辰 葉劉淑儀 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老