田二少連環不幸事件　新民黨：「三會」成員不願意提名

▲ 田北辰(左)在新民黨主席葉劉淑儀(右)伸出「橄欖枝」後致電，但「慘食檸檬」。(資料圖片)

區選提名期過半，難向「三會」成員索得提名的除了非建制，實政圓桌4名參選人亦遇障礙，召集人田北辰在新民黨主席葉劉淑儀伸出「橄欖枝」後致電，但「慘食檸檬」，改由新民黨副主席黎棟國接洽。葉劉淑儀昨日出席活動時被「追數」，被問到提名實政圓桌參選人的進度，她稱，已收到田北辰提供的資料，將召開黨團大會研究。

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新民黨今日終於研究完，在社交平台宣布，新民黨在收到實政圓桌四位成員的資料後，經黨團討論，鑑於（一）其中兩區新民黨並沒有「三會」成員，（二）已徵詢相關地區新民黨「三會」成員意願，他們表示不願意作出提名；因此未能提名實政圓桌四位成員。

田北辰：今日是施政報告頭等大事 邊有時間看葉劉回應

田北辰今日話，今日是施政報告頭等大事，還在花時間研究，「邊有時間看葉劉回應，她（葉劉）公開講了些說話？是否幫我爭取到提名，咁就真係跌眼鏡！」

話說，葉劉淑儀上周五公開稱「田生（田北辰）可以來找我們。」田北辰收到「解救訊號」後即致電，對方亦有接聽，不過田北辰才說完「喂，Regina，我係Michael...」電話即斷線，田北辰再致電時，已是葉劉淑儀秘書接聽，稱葉劉正在開會，遲些回覆。

田北辰早前說，等了兩日，未等到葉劉淑儀親自回覆，而是收到其秘書通知，可找黎棟國。黎則請田北辰提交參選人政綱，之後再由政黨內部決定。

今日有一人退選

另外，今日有一人退選，已報名參選屯門東直選的莫瑞琛退選，該區參選人還有工聯會馮沛賢和民建聯葉文斌。

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