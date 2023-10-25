【施政報告2023】港深創科園歡迎推新型工業加速計劃　冀與深圳科創園區協同發展

▲ 港深創科園第一期發展現已展開，位於西面 的首批三棟大樓現正全速興建中，預計將於 2024年底起分階段落成。（港深創科園圖片）

《施政報告》提出多項支持香港創科生態圈進一步發展的政策，包括成立「香港微電子研發院」、設立100億元「新型工業加速計劃」、成立「新型工業發展辦公室」等，亦提到河套深港科技創新合作區的未來發展。港深創新及科技園表示歡迎，行政總裁馬惟善表示，樂見政府推出「新型工業加速計劃」，支持生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技的企業，為創科業界注入強心針。

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他指，這些領域是港深創新及科技園未來大力推動發展的主要領域產業，對港府提出和深圳市政府共同推進深港兩個園區的協同發展，研究適用於合作區的創新性措施感到鼓舞，將借助「一區兩園」的獨特優勢，為園區帶來更完善的配套機制，有助吸引重點企業進駐園區，將繼續配合港府，與深圳科創園區協同發展。

港深創科園與深圳科創園區以「一河兩岸」、「一區兩園」組成合作區，正積極吸引優秀創科企業進駐。

另外，香港科學院亦表示，歡迎《施政報告》進一步落實《香港創新科技發展藍圖》推出的措施，助力香港發展成國際創新科技中心的政策建議。

香港科學院院長盧煜明教授表示，當局提出進一步推進新型工業化，明年內成立「香港微電子研發院」，促進大學、研發中心和業界合作，研究第三代半導體核心技術等，又會加速建設超算中心，以及設立100億元「新型工業加速計劃」，相信舉措有助推動上游的基礎研究轉化成下游的應用。對於港府表明，會推行「專利盒」稅務優惠，及就完善《版權條例》對人工智能技術發展所提供的保障進行諮詢，盧煜明期望相關措施能夠鼓勵更多科創研發、轉化應用及商品化。

香港青年科學院院長岑浩璋表示，樂見港府多項搶人才和留人才計劃，並加強推動STEAM教育，計劃開設小學科學科，而青科院建議政府可考慮額外撥款資助中學生在大學的實驗室實習，鼓勵他們在進入大學前多接觸科研。

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責任編輯：吳雋妍