  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 07:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2023】政府盼下年誕首間應用科學大學　牽頭建聯盟提升職專地位

社會 21:56 2023/10/25

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

特首於施政報告提出，推動成立「應用科學大學」。（梁偉榮攝）

為提升職業專才教育，特首於施政報告提出，推動成立「應用科學大學」，自資大學申請獲批後，其合資格課程將獲「指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）」資助。當局期望最快下年可迎來首間「應科大」，其後牽頭成立聯盟以壯大品牌。政府亦計劃在洪水橋及新界北新市鎮發展「北都大學教育城」，推動專上院校之間互相合作，提升本地產學研水平。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】前列腺肥大可致急性腎衰竭　醫生分享傳統與新式手術利弊

消息人士透露，要成為應用科學大學須為私立大學，課程會以職業導向為主，「講求與業界銜接，會為學生提供實習機會，幫助畢業生為投身職場做好準備。」他又稱，本港8間資助大着重研究及大學排名，而應用科學大學「與學術型大學走的路不同」，收生具彈性，不會以學術及文憑試成績為重。

私校可申請　職業導向銜接業界

消息人士亦稱，政府期望明年迎來首間應用科學大學，並能牽頭成立「應用科學大學聯盟」，達致「互相交流，壯大品牌」，提升職專教育的地位及社會對職業專才的看法，成為「學生願意選擇的路徑」；合適自資院校亦可作為「附屬成員」加入聯盟。

政府會聯同香港學術及職業資歷評審局，參考國際經驗，訂立成為應用科學大學的條件，涵蓋收生、課程、認可、就職銜接及業界參與等；又會將合資格課程納入SSSDP，及提供額外資助，鼓勵院校開辦與專業技術相關應用學位課程，並吸引有志於此發展的青年報讀。

都會大學支持推動成立應用科學大學，校長林群聲認為有助促進有關領域人才培訓，培育職業專才，並為青年提供多元學習及就業機會，加強應用能力。自資專上教育委員會主席張炳良則認為，措施有助鼓勵自資院校發展其專精範疇，發揮自資界別靈活性及應用型的優勢，回應市場的人力需求。

業界︰發揮靈活優勢　回應需求

另外，政府計劃在洪水橋及新界北新市鎮等地預留土地供專上院校發展，打造北都大學教育城，推動專上院校與中外知名院校互相合作，藉區內共享資源及產業聯動提升協同效應，提升產學研水平；又會預留土地供國際學校發展，滿足非本地家庭的教育需要。

東華學院校長陳慧慈表示，會積極向政府爭取在北都區撥地興建新校舍，擴充校園空間及教學設施，滿足本地及大灣區醫護專業人才需求，並吸引非本地生來港升學，推動香港成為「國際教育樞紐」及「培育人才搖籃」。浸大校長衞炳江亦表示，將積極探討有關政策，進一步加深與內地及海外院校在研究、創科發展和人才培訓等合作。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：梁凱婷

衞炳江 新界北 張炳良 林群聲 洪水橋 就業 大學教育 職業專才教育 專上教育 海外院校

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老