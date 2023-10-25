【施政報告2023】政府盼下年誕首間應用科學大學　牽頭建聯盟提升職專地位

▲ 特首於施政報告提出，推動成立「應用科學大學」。（梁偉榮攝）

為提升職業專才教育，特首於施政報告提出，推動成立「應用科學大學」，自資大學申請獲批後，其合資格課程將獲「指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）」資助。當局期望最快下年可迎來首間「應科大」，其後牽頭成立聯盟以壯大品牌。政府亦計劃在洪水橋及新界北新市鎮發展「北都大學教育城」，推動專上院校之間互相合作，提升本地產學研水平。

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消息人士透露，要成為應用科學大學須為私立大學，課程會以職業導向為主，「講求與業界銜接，會為學生提供實習機會，幫助畢業生為投身職場做好準備。」他又稱，本港8間資助大着重研究及大學排名，而應用科學大學「與學術型大學走的路不同」，收生具彈性，不會以學術及文憑試成績為重。

私校可申請 職業導向銜接業界

消息人士亦稱，政府期望明年迎來首間應用科學大學，並能牽頭成立「應用科學大學聯盟」，達致「互相交流，壯大品牌」，提升職專教育的地位及社會對職業專才的看法，成為「學生願意選擇的路徑」；合適自資院校亦可作為「附屬成員」加入聯盟。

政府會聯同香港學術及職業資歷評審局，參考國際經驗，訂立成為應用科學大學的條件，涵蓋收生、課程、認可、就職銜接及業界參與等；又會將合資格課程納入SSSDP，及提供額外資助，鼓勵院校開辦與專業技術相關應用學位課程，並吸引有志於此發展的青年報讀。

都會大學支持推動成立應用科學大學，校長林群聲認為有助促進有關領域人才培訓，培育職業專才，並為青年提供多元學習及就業機會，加強應用能力。自資專上教育委員會主席張炳良則認為，措施有助鼓勵自資院校發展其專精範疇，發揮自資界別靈活性及應用型的優勢，回應市場的人力需求。

業界︰發揮靈活優勢 回應需求

另外，政府計劃在洪水橋及新界北新市鎮等地預留土地供專上院校發展，打造北都大學教育城，推動專上院校與中外知名院校互相合作，藉區內共享資源及產業聯動提升協同效應，提升產學研水平；又會預留土地供國際學校發展，滿足非本地家庭的教育需要。

東華學院校長陳慧慈表示，會積極向政府爭取在北都區撥地興建新校舍，擴充校園空間及教學設施，滿足本地及大灣區醫護專業人才需求，並吸引非本地生來港升學，推動香港成為「國際教育樞紐」及「培育人才搖籃」。浸大校長衞炳江亦表示，將積極探討有關政策，進一步加深與內地及海外院校在研究、創科發展和人才培訓等合作。

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記者：梁凱婷