【施政報告2023】河套區園區擬設人面識別技術無感過關　籌備建立第三個InnoHK研發平台

國務院今年8月於中央公布深港河套區發展規劃白皮書。政府施政報告亦有提到落馬洲河套區發展。政府消息人士表示，香港及深圳區園區分別佔87及300公頃，正考慮以橋樑連接港深園區，亦正研究透過人面識別技術、達至無感過關。

消息人士指，香港的園區會按早前訂下的目標，亦即2025年興建3幢大樓；2027年增至5幢為目標。整個本港園區的第一期發展，共約100萬平方米大，大約為兩個本港科學園，會設有生物科技、產學研、人才公寓及商業設施等。消息亦指，整個園區會由 「西向東」 發展，因此目前的落馬洲應急醫院、 以及隔離設施，於較後發展階段才需要搬遷，

另外，現時科學園有兩個InnoHK研發平台，當中包括醫療科技及人工智能研發多個實驗室。明年籌備設立第三個平台，聚焦先進製造、材料、能源及可持續發展。

就著知識產權方面。當局計劃探討完善版權條例，對人工智能技術發展的保障，於明年進行諮詢，並計劃修訂法例，令專利合資格所得利潤的稅額，由現時的16.5％减至5%。

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記者：陳展棋