【施政報告2023】八大非本地生限額增至4成　非本地研究生兼職限制暫免兩年

▲ 最新一份施政報告昨宣布，下學年起，八間資助大學取錄非本地生限額將由2成增至4成。（梁偉榮攝）

最新一份施政報告宣布，下學年起，八間資助大學取錄非本地生限額將由2成增至4成，院校可考慮自身條件循序漸進招生，吸引境外尤其是「一帶一路」國家及內地生來港升學；各院校目標在2027年之前增加13,500個宿位，照顧新增學生需求。特首又宣布暫免非本地研究生兼職工作限制兩年。有大學校長認為措施有助吸納人才來港升學或留港發展。

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政府消息人士表示，非本地生學額與本地學額分開計算，提高限額至4成並不會令本地生升學機會減少，並建議院校考慮自身條件及情況，包括教學設施、職員、配置等循序漸進招生，「不可能單單提供椅子，便要求學生旁聽」。他又稱，日後不會限制取錄內地生數量，形容「內地生不是個問題」，更期望各校加強宣傳，「加把勁」吸納世界各地的學生入學。

撤非本地研究生 兼職限制

選委界立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬歡迎政府提出將非本地生比例提高，認為香港着重高端人才發展，本地人口不足，因此吸納外地人才是重要途徑。浸會大學校長衞炳江則認為，此舉有助各大學從不同國家及地區招收更多學生，有利本港高等教育走向國際化，長遠亦有助吸納擁有多元文化的海外人才來港發展。

政府亦宣布，11月起暫免在港就讀的全日制非本地研究生參與兼職工作的限制，讓學生體驗香港的工作模式及生活；而安排將試行兩年，受惠學生超過3.5萬人。消息人士指，以研究生為對象，源於有關學生年紀及心智較成熟，選擇職業及工作能力亦較高，但稱會視乎成效及屆時就業市場情況，決定會否擴展計劃。而劉智鵬相信，提供工作經驗有助吸引非本地生留港發展，接觸有興趣行業。

另外，政府提出與內地合作，推進跨境資歷互證，承認副學位程度學歷如高級文憑，並以試點方式試行。自資專上教育委員會主席張炳良表示，期待政府推動有關工作，以強化職專教育在專上程度的定位，並拓寬有關課程畢業生的進階路徑。

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記者：梁凱婷

