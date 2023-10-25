  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 07:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2023】八大非本地生限額增至4成　非本地研究生兼職限制暫免兩年

社會 22:04 2023/10/25

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

最新一份施政報告昨宣布，下學年起，八間資助大學取錄非本地生限額將由2成增至4成。（梁偉榮攝）

最新一份施政報告宣布，下學年起，八間資助大學取錄非本地生限額將由2成增至4成，院校可考慮自身條件循序漸進招生，吸引境外尤其是「一帶一路」國家及內地生來港升學；各院校目標在2027年之前增加13,500個宿位，照顧新增學生需求。特首又宣布暫免非本地研究生兼職工作限制兩年。有大學校長認為措施有助吸納人才來港升學或留港發展。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】前列腺肥大可致急性腎衰竭　醫生分享傳統與新式手術利弊

政府消息人士表示，非本地生學額與本地學額分開計算，提高限額至4成並不會令本地生升學機會減少，並建議院校考慮自身條件及情況，包括教學設施、職員、配置等循序漸進招生，「不可能單單提供椅子，便要求學生旁聽」。他又稱，日後不會限制取錄內地生數量，形容「內地生不是個問題」，更期望各校加強宣傳，「加把勁」吸納世界各地的學生入學。

撤非本地研究生　兼職限制

選委界立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬歡迎政府提出將非本地生比例提高，認為香港着重高端人才發展，本地人口不足，因此吸納外地人才是重要途徑。浸會大學校長衞炳江則認為，此舉有助各大學從不同國家及地區招收更多學生，有利本港高等教育走向國際化，長遠亦有助吸納擁有多元文化的海外人才來港發展。

政府亦宣布，11月起暫免在港就讀的全日制非本地研究生參與兼職工作的限制，讓學生體驗香港的工作模式及生活；而安排將試行兩年，受惠學生超過3.5萬人。消息人士指，以研究生為對象，源於有關學生年紀及心智較成熟，選擇職業及工作能力亦較高，但稱會視乎成效及屆時就業市場情況，決定會否擴展計劃。而劉智鵬相信，提供工作經驗有助吸引非本地生留港發展，接觸有興趣行業。

另外，政府提出與內地合作，推進跨境資歷互證，承認副學位程度學歷如高級文憑，並以試點方式試行。自資專上教育委員會主席張炳良表示，期待政府推動有關工作，以強化職專教育在專上程度的定位，並拓寬有關課程畢業生的進階路徑。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：梁凱婷
 

來港升學 衞炳江 張炳良 就業 專上教育 大學 記者 畢業 多元文化 高級文憑

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老