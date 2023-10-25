【施政報告2023】福華街設8000平方呎社區客廳　消息：擬營運至晚上9-10點

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施政報告提出不少勞福政策的舉措，其中計劃推出「共享客廳」計劃，由商界提供地方、並由NGO負責營運，提供包括非現金捐贈、例如食物及食物券、以及功課輔導服務。首個計劃於深水埗福華街推行，計劃為期3年，試行一年後研擴至其他劏房戶較集中的社區。

消息人士表示，NGO及發展商容後會公布，今次計劃其中一個考慮點是部分劏房居民未輪候到簡約公屋，需要服務。消息人士表示，「共享客廳」面積約8000平方呎，料可營運到每晚9-10點。

於照顧者政策方面，當局指照顧者提供空間休息的地方。由於安老院目前的暫託買位服務不足5成，希望未來物盡其用，提供日託或住宿服務，為照顧者提供幾小時以至幾天的休息空間。消息人士舉例，如家中工人需放長假，就可以考慮使用服務。消息人士承認，照顧者於院舍「行出行入」，的確對院舍帶來挑戰，會與安老院舍作溝通。

另外，當局擬派出關愛隊，透過上門及活動，識別單老雙老的長者，並轉介至社署。當局亦擬將「廣東計劃」的安老院，於明年擴至容許內地安老院都可以申請，另外亦為排公營安老院的綜援長者，安排入住「廣東計劃」的安老院。

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記者：陳展棋