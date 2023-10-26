昔日花旦丨邵美琪入行40周年氣質不減　曾被TVB力捧現減產做慈善

▲ 邵美琪慶祝入行40周年。

曾為TVB當家花旦的邵美琪（Maggie）近日迎接入行40周年，近年減產的她甚少出席公開活動，不過愛錫粉絲的她日前跟粉絲舉行見面會，十分貼心！

現年58歲的邵美琪打扮簡單現身，不過舉手投足依然明艷照人，難怪深受粉絲愛戴。

【凍齡美魔女】57歲邵美琪罕有露面依然明艷照人 被爆背妻偷食戴志偉消失3年首蒲頭

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

邵美琪風采依然

邵美琪美麗琪跡影迷會於微博分享活動照片，並謂：

🌸Have a date with Maggie Shiu@邵美琪Maggie [心]這是一個你愛的偶像，她愛你比你愛她還要多的故事[心]微博十八宫格也放不盡她的美好🌸#慶祝邵美琪Maggie入行40年#邵美琪超話​​

邵美琪身穿白色恤衫配上牛仔褲，並戴上粗框眼鏡示人，簡單僕素的打扮卻風采依然。

【昔日花旦】邵美琪素顏現身風采不減 跟發哥行山享單身精采人生

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

曾為TVB當家花旦

邵美琪於1984年參加TVB第二期藝員訓練班入行，並曾備受TVB力捧成為當家花旦，接拍過《創世紀》、《刑事情報科》、《妙手仁心III》、《珠光寶氣》、《心戰》等多部劇集。

她先後奪得香港電影金紫荊獎「最佳女配角」及《壹電視大獎》十大電視女藝人第一位。

2018年，邵美琪選擇離開TVB，轉為自由身影視雙棲女藝人。

近年減產的邵美琪甚少出席公開活動及更新社交平台，只間中出席朋友聚會，以及主力做慈善。適逢入行40周年，她特意與粉絲相聚，十分有心！

最新影片推介：姜濤李嘉文專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R