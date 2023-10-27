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不婚不生丨好友周五下班「快閃東京過周末」　男子羡慕：不婚不生太輕鬆

育兒經 16:25 2023/10/27

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台網友稱，一名朋友週五下班等搭飛機往東京渡個小週末，不敢讚嘆「不婚不生」的人才能有自主生活。(網上圖片)

高通漲、低收入下，不少人認為結婚生仔在現今世代並不合宜，有網民早前在論壇上發文，表示有朋友周五下班等搭飛機往東京渡個小周末，起初以為對方講笑，怎料在對方社交平台看到周末遊東京的相片，不敢讚嘆「不婚不生」的人才能有自主生活。

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一名台灣網民在論壇PTT上發帖，表示有朋友在週五下班時突然跟他說「等一下我想去東京吃海鮮、浸溫泉」，起初網民還以為朋友跟他開玩笑，後來在朋友的社交平台IG上，發現他上載大量週五晚飛往羽田後在東京吃喝玩樂的相片。朋友更稱，羽田松山來回比起去墾丁時間更快，而且能短暫脫離台灣，整個周休二日在日本為自己充電。

該網民笑言，「震撼的不是說飛就飛，而是這只存在不婚不生的人才有的生活」，更直指「簡單粗暴直白說就是結婚生小孩=致癌」，對身心都有傷害，單身一族才能舒服隨心過日子，且能完美善待自己。

帖文一出引起網友討論，有網友大表贊同，「爽、有小孩老婆根本不可能說走就走」、「老了沒小孩來分家產更爽!」、「老了以房養老每個月拿生活費不用看小孩」、「反正老了都要外傭照顧，不如不婚不生」，但亦有人持相反意見，「 不會啊，我有小孩，也是說走就走帶他們」、「錢夠多就行 老婆小孩一起東京週休啊」、「有孩子有些幸福時刻是難以取代的啦」。

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責任編輯︰王明芳

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