住不安心丨内地女花$2000住黃金海岸酒店套房　半夜突痕醒驚見「螞蟻爬滿床」

▲ 内地女花$2000住黃金海岸酒店套房，半夜突痕醒驚見「螞蟻爬滿床」。

住酒店時切勿掉以輕心！有內地女旅客便於網上講述其嚇人經歷，指早前花約2000港元入住屯門黃金海岸酒店一間露台套房，正當她打算於酒店好好休息時，卻於半夜時突然因全身感到痕癢而醒來，最後竟然發現床上滿佈密密麻麻的螞蟻，令她留下大幅心理陰影。而屯門黃金海岸酒店回覆事件時表示得知事件後，已即時為客人更換房間及後將有關房間徹底清潔。

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該名女子於社交平台發文，指於10月13日入住屯門黃金海岸酒店，因喜歡海灘氛圍，特意訂了約2000港元的露台套房，卻想不到竟是惡夢的開始。她指自己於凌晨2時許才入睡，但過了約3個小時，便突然全身感到痕癢而醒來，開燈一看，竟然看見「螞蟻爬滿床」的嚇人畫面。她指看見此情此景，對於當時習慣裸睡，全身沒有一件衣服的她，是很大的打擊，形容當下感覺「瞬間起雞皮疙瘩」。

事發後，女事主指已即時通知酒店，她指酒店人員知悉情況後，確實是用最短時間幫忙換了房間，但這樣一弄，已令自己身心俱疲。

換了房間洗了澡還是整晚睡不太好，一直覺得感到心理陰影、身體雞皮疙瘩。

雖然酒店已經交代身體上如有任何不舒服，他們可再幫忙做處理，並指下指事主再入住前會特別檢查清潔度，女事主卻坦言自己已經不會有再入住意欲。

屯門黃金海岸酒店就事件回應TOPick指酒店對有關情況極為關注，即時為客人更換房間。及後將有關房間徹底清潔及安排專業滅蟲公司進行深層清潔；經再三詳細檢查，並未再發現有關情況；強調有關情況為個別事件。酒店就此誠致歉意，並會加強清潔及滅蟲，避免同類情況發生。

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責任編輯：羅嘉欣