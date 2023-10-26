【國際會議】私隱專員公署出席環球議會　討論AI及新科技私隱憂患

▲ 助理私隱專員在專題研討會上發言。（私隱公署圖片）

私隱專員鍾麗玲及私隱專員公署代表，今年10月15日至20日出席第45屆環球私隱議會。會議於百慕達以視像及實體的混合模式舉行，會上討論了人工智能和其他新興科技帶來的私隱問題，以及數據擷取、跨境資料轉移等議題。



在公開環節上，助理私隱專員蕭頴思在歐盟主辦、題為「實行國際合作：環球私隱議會的角色」的專題研討會上發言，講述私隱專員公署如何積極地與亞洲以至世界各地的資料保障機構建立聯繫，包括簽訂諒解備忘錄、定期對話，以及參與多個國際資料保障機構網絡，包括環球私隱議會。

在閉門會議中，由私隱專員公署擔任聯席主席的國際執法合作工作小組向大會提交年度報告。工作小組於年內的重點工作包括舉辦多個閉門執法會議，以促進各地資料保障機構就不同議題，例如域外執法合作、網絡安全等進行資訊共享和協作。會議期間，工作小組亦為與會成員舉辦題為「處理資料外洩事故通報和調查」的研討會，讓與會者借鑑各地經驗、提升自身能力。助理私隱專員在會上分享了私隱專員公署在處理資料外洩事故通報及調查期間面臨的挑戰，以及相應的解決措施。



此外，針對近期人工智能崛起帶來的私隱風險，私隱專員公署亦參與發起兩項決議，分別為《人工智能與就業決議》和《生成式人工智能系統決議》，兩者皆於會上獲成員一致通過 。



環球私隱議會是集合全球超過130個資料保障機構且具領導地位的國際平台，成員會就私隱議題和國際最新發展進行討論和交流。

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責任編輯：吳卓峰