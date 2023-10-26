【施政報告2023】李家超：難評估鼓勵生育措施影響力　不認同離港者皆對港沒信心

▲ 特首李家超出席《行政長官2023年施政報告》聯合電台節目。（曾耀輝攝）

《施政報告》提出鼓勵生育措施，包括一筆過2萬元「新生嬰兒獎勵金」、居屋和綠置居優先選樓、縮減公屋輪候時間等。特首李家超今日（26日）出席電台聯播節目，回應市民對施政報告的意見。李家超認為，新政策對推動生育有影響性及導向性，已是回報最高和最快的措施，希望逆轉生育率的下跌趨勢，令生育率回復至2.1%，但坦言難評估鼓勵措施的影響力。

有市民致電表示，5月剛生下第4名子女，《施政報告》提出的措施無一受惠，認為措施所設的生效時間奇怪，又指身邊很多有子女的朋友移民，質疑政府有何措施留住港人。有市民則指，施政報告鼓勵生育的出發點好，但重量不重質，認為中產福利欠奉，開支和壓力愈來愈大，部分基層人士則為取得福利而生育，希望有方法令市民不「濫生」。

李家超回應時指，無論將鼓勵生育措施生效的綫劃在哪一日，都會有人不能受惠，政府內部亦曾就此激烈討論，但認為是次政策要導向性，釋出強烈訊息鼓勵生育，應坐言起行。他又解釋，如果鼓勵生育政策只針對特定階層，例如加入資產審查，行政費用將很高，甚至超出市民得益，本末倒置，重申市民決定是否生育，考慮不同元素，政府會尊重。

他亦強調，2萬元獎勵金是政府心意，等同「利是」，又認同生育政策要長時間才能判斷成效，亦會受很多因素影響，要尊重每個家庭的生育考慮。

對於有意見認為，市民因對香港前景欠缺信心而不願生育，甚至離開香港，李家超說，離開香港原因有多樣性，不同意是因為對香港沒信心，認為離港者可能涉及家庭團聚等因素，加上不同地方都正在搶人才，相信市民有不同考慮，形容明白本港面對挑戰，例如息口上升及環球經濟不明朗，但香港處於由治及興，有很多機遇，具備中國及國際優勢。

被問到有沒有其他改善婦女工作壓力的措施，李家超說，政府鼓勵不同企業制定家庭及育兒友善政策，但不同企業有不同需要，亦聽到有企業表示，政府政策導向對他們有幫助。

至於會否為提供育兒假期的公司提供資助，他認為，政府做事有帶頭作用，財政要用得其所，但香港是屬於每一個人，希望全社會一起推動生育。

生育獎金的安排暫定維持三年，被問到按何標準檢討，李家超指影響力的比例難以估計，重申鼓勵生育只屬政策導向，明白生育涉及不同考慮，家庭各有想法，例如傾向大家族式或較自由生活，亦有很多因素沖淡鼓勵措施，例如或會有人因內地機遇多，而選擇到內地生育，要尊重不同家庭的考慮。他形容兩萬元的生育獎金如同一封利市，又指相比以往深入民心的「兩個夠哂數」導向，現時則是「愈多愈好」。

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責任編輯：梁薾心