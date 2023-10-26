馮素波拍網劇盡展霸氣　謝高晉何天嵐大讚波姐隨和

▲ 曾天妤與馮素波。

馮素波（波姐）日前與謝高晉、何天嵐、曾天妤、楊埕、華浩然、劉思琦、陳詠禧、陳詩晴、謝志豪、文仔多位年青藝人歌手拍攝網劇短片，波姐飾演手段凶狠購物網店的銷售主管，為了跑數，對下屬不惜一切折磨到盡。

面對好戲波姐，飾演Top sales的謝高晉與何天嵐（Wren）笑言，原來做到一位出色Top sales 完全不容易，要付出很大努力及受壓力，兩人更大讚波姐演技相當逼真。

謝高晉更謂：「波姐演技帶我哋入戲，搞到我哋都投入得像在現實生活中，真的以為自己做緊sales，多謝波姐令到我哋學到好多。」

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▲ 謝高晉何天嵐

波姐教如何入戲

因為不甘屈服於主管波姐，其中一位sales折斷一枝筆以示不滿，波姐馬上折斷幾枝筆還擊，以示敵不過她，嚇得大家目瞪口呆。

雖然片中波姐好有威嚴，但大家都讚鏡頭下的波姐好隨和，還教大家如何入戲。飾演波姐秘書的曾天妤及演同事的楊埕，希望再有機會跟波姐合作拍電視劇或電影，大家十分開心大合照。

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