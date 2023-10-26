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2023萬聖節｜西九文化區化身Trick-or-Treat索糖場地　5個嘩鬼活動親子同樂【內附地圖】

休閒消費 10:50 2023/10/26

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

西九文化區有15個地點隱藏糖果，可能是全港最大的Trick-or-Treat玩區。

西九萬聖節慶典來了！糖果、打卡點及小禮物應有盡有。一家大細，萬聖節夜遊藝術公園！

無論小朋友、毛孩還是擁有童心的大人都同樣無任歡迎。10月28日至31日，穿上最驚嚇或最可愛的萬聖節服飾一同來到藝術公園，投入節日氣氛。

遊走西九多個指定地點參加最經典的「Trick-or-Treat」，更可參加萬聖節造型攝影比賽，有機會獲得價值港幣$500的餐飲禮券。

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1.萬聖節主題打卡牆

日期：即日至2023年10月31日（星期三至星期二）
地點：海濱草坪東面FAM囍公館旁（藝術公園地下1-3號舖）
來到海濱草坪的打卡牆前，為你的萬聖節造型留下最鬼馬驚嚇的倩影。

2.Trick-or-Treat

日期：2023年10月28至29日（星期六及星期日）
時間：下午5時30分至晚上9時
節日糖果隱藏在15個神秘地點，等你逐個到訪。以一身萬聖節打扮前往指定地點，跟從簡單指示並喊出：「Trick-or-Treat」即可得到糖果祝福！

「Trick-or-Treat」指定地點：

15個隱藏糖果地點，跑勻整個西九文化區，大人細路準備齊齊放電。

1.華（M+ 16樓）6.留白Livehouse（藝術公園自由空間地下）11.港灣小館（藝術公園地下6號舖）
2.M+小舖（M+ B1層）7.FAM囍公館（藝術公園地下1-3號舖）12.Hooman（藝術公園地下7號舖）
3.CURATOR Creative Café（M+ B1層）8.The Butchers Truck（藝術公園美食車）13.Crepes & Bakes（香港故宮文化博物館地下低層）
4.SawadeeCar（藝術公園美食車）9.侘寂珈琲（藝術公園地下5號舖）14.金玡居（香港故宮文化博物館地下低層）
5.幸運站（藝術公園美食車）10.流動訪客資訊站（藝術公園，近港灣小館及侘寂珈琲）15.下江南（香港故宮文化博物館地下）

3.女巫驚喜現身

日期：2023年10月28至29日（星期六及星期日）
時間：下午5時30分至晚上9時
地點：藝術公園海濱草坪
誰說女巫一定是脾氣暴躁和陰森恐怖？在藝術公園出沒的女巫正正相反。你會發現友善熱情的女巫正為藝術公園海濱注入快樂，遇到她們的話更有機會獲得一份萬聖節小禮物。

4.萬聖節面具創作坊

日期：2023年10月28至29日（星期六及星期日）
時間：下午2時至晚上9時
地點：M+小舖
大朋友、小朋友可以一同來到M+小舖親手繪製獨一無二的萬聖節面具，發揮你的創意小宇宙！受條款及細則限制。

5.萬聖節造型攝影比賽

日期：2023年10月28至31日（星期六至星期二）
參加萬聖節造型攝影比賽，贏取豐富獎品。親臨西九藝術公園為自己、家人、朋友或毛孩的可愛或驚嚇造型拍下照片，並於活動期內上載至已設定為公開帳號的Instagram，加上標籤#WestKowloonHalloween，標記@westkowloonartpark及三位朋友之Instagram帳號！

主辦機構會根據相片的原創性、藝術性、構圖及服裝等準則，將會挑選出13名得奬者，每人可獲得價值港幣$500的西九文化區餐飲禮券。

*萬聖節造型攝影比賽：18歲或以上；本節目／活動下之其他項目：12歲或以下兒童應由成人陪同。

編輯：葉翠華

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