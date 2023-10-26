聲夢小花丨鍾柔美考試期「出事」惹網民心痛　Yumi追夢兼顧學業曾考全班第一【多圖】

▲ Yumi加油啊！

現年16歲的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi），舞功了得兼擁有標緻樣貌、白滑長腿，成功獲得不少粉絲，就連ERROR成員保錡、港隊羽毛球運動員伍家朗也密密派Like表達支持！

Yumi兼顧學業、事業，最近也正值考試期，可惜就「出事」，遇上不少人討厭的事，令網民們為她感心痛！

【聲夢小花】鍾柔美靚相引保錡狂派Like Yumi成宅男女神人氣不輸Ivy So【多圖】

Yumi晒素顏自拍

日前，Yumi在IG限時動態上載自己的素顏自拍，扁著嘴的她一臉楚楚可憐，事關正面對考試的她，臉上長了兩粒暗瘡！

她寫道：「一到考試，佢哋就會出現，大家考試加油！」網民在討論區上留言稱讚她：「素顏都咁靚」、「依然都係咁完美」。

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曾考全班第一

現為中六生的Yumi，積極為DSE而備戰，她早前曾指自己因上學、補習、補課，每天只睡5、6小時，壓力兼睡眠不足，怪不得會長痘痘！

不過，Yumi似乎未必會完全「唔見人」，她曾透露：「想間中出嚟做嘢見吓大家」。有意在香港修讀工商科的Yumi，在中五時曾考獲全班第一名，並強調自己把學業放在首位。

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Yumi童星出身

Yumi是一名混血兒，為家燕媽媽藝術中心的畢業生，並曾為組合Honey Bees成員之一。

年紀輕輕的她已擁有不少舞台表演、演出經驗，如曾於TVB劇集《收規華》演女主角梁芯（楊茜堯飾演）的童年版。

在2020年，Yumi參加TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》，憑穩定表現獲季軍，於2022年2月4日推出首支個人單曲《Breakin' My Heart》，並奪新城《勁爆新人》、十大中文金曲 《最有前途女新人》優異獎。

她繼今年推出歌曲《y2k還襯我麼？》後，於9月初推出新歌《下一個暑假》。

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