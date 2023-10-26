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【施政報告2023】啟德及東九龍運輸系統　李家超料明年收集營辦商意向

社會 11:12 2023/10/26

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施政報告昨日發表。（資料圖片）

《施政報告》提出，決定在啟德及東九龍，建造智慧綠色集體運輸系統，外界關注何時落成。特首李家超今（26日）於立法會答問會表示，明年會收集營運商的意向書。

民建聯顏汶羽關注到，啟德及東九龍集體運輸系統何時落成啟用，外界擔心港府又要再研究，又要再等。

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李家超回應稱，「寫得落去施政報告就一定會做」，現在計劃明年向各營辦商邀請提交意向書，讓港府比較各界意向，動工營運模式，港府也要考慮如何製訂標書及實際運作。經審視意向書後，就會按整體布局出標。他相信東九龍及啟德會率先做，尤其關注到區內興建交通的呼聲大，區內也可能關心交通走線，可以再研究。

智慧綠色集體運輸系統選址東九龍，連接觀塘上坡地區，包括彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘。以及選址啟德，連接啟德跑道區至港鐵啟德站，強化區內商住發展、旅遊、文娛、康體及社區設施的連貫性。另外還有洪水橋╱厦村，貫通洪水橋╱厦村新發展區和元朗南發展區。

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責任編輯：吳卓峰

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