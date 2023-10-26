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小豬演唱會丨羅志祥明年1月香港開巡唱　IG表明不邀姜濤任嘉賓

娛樂 11:41 2023/10/26

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小豬表明不會邀請姜濤任演唱會嘉賓。

台灣歌手羅志祥（小豬）舉辦世界巡迴演唱會《WORLD TOUR EVOLUTION》，由今年7月起由台北小巨蛋作起點，遊覽巴黎、倫敦、新加坡等地方進行巡迴演出，而香港站詳情日前正式落實，宣布明年1月7日在亞洲國際博覽館舉行。

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姜濤8月開騷曾邀請偶像小豬擔任嘉賓。（越玲瓏 攝）

姜濤偶像

小豬今年8月來港為「粉絲」、MIRROR人氣王成員姜濤個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》擔任尾場嘉賓，小豬是姜濤從小到大的偶像，兩人在台上的對話深情又感觸。

他並坦言當年後悔淘汰姜濤，錯過了這位明日之星：「老實說我算是看着你入行，我不應該把你淘汰掉。看着你在頒獎禮拿第一個大獎那一刻，我就覺得不得了這個。」

小豬又讚姜濤很棒，工作壓力太大，影響心情，有姜糖曾私訊小豬叫他關心一下姜濤：「他也很照顧到你們每一位歌迷朋友，不管外界給你多大壓力，他們（粉絲）就是你的動力。」姜濤感謝偶像稱：「你也是我的動力。」

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不邀姜濤原因

姜糖對於小豬來港開騷，最關心的絕對是姜濤會否擔任小豬演唱會的嘉賓。而小豬昨日（10月25日）則在社交網站親自回應姜糖的疑問，他發文寫道：

我香港演唱會即將要開票了，還是要先跟濤的粉絲朋友們說一下。因為我演唱會跟MIRROR的演唱會時間太近了，他們每個團員都很忙，排練時間也都很緊張，所以這次時間就配合不上了。先告知是怕你們買了票，沒看到濤出現會失望。

再過兩天就要開票囉，香港我要來了，期待見到大家。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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