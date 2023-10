小豬演唱會丨羅志祥明年1月香港開巡唱　IG表明不邀姜濤任嘉賓

▲ 小豬表明不會邀請姜濤任演唱會嘉賓。

台灣歌手羅志祥(小豬)舉辦世界巡迴演唱會《WORLD TOUR EVOLUTION》,由今年7月起由台北小巨蛋作起點,遊覽巴黎、倫敦、新加坡等地方進行巡迴演出,而香港站詳情日前正式落實,宣布明年1月7日在亞洲國際博覽館舉行。

【姜濤演唱會】尾場與偶像羅志祥鬥舞 小豬後悔當年淘汰姜濤爆姜糖曾私訊

▲ 姜濤8月開騷曾邀請偶像小豬擔任嘉賓。(越玲瓏 攝)

姜濤偶像

小豬今年8月來港為「粉絲」、MIRROR人氣王成員姜濤個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》擔任尾場嘉賓,小豬是姜濤從小到大的偶像,兩人在台上的對話深情又感觸。

他並坦言當年後悔淘汰姜濤,錯過了這位明日之星:「老實說我算是看着你入行,我不應該把你淘汰掉。看着你在頒獎禮拿第一個大獎那一刻,我就覺得不得了這個。」

小豬又讚姜濤很棒,工作壓力太大,影響心情,有姜糖曾私訊小豬叫他關心一下姜濤:「他也很照顧到你們每一位歌迷朋友,不管外界給你多大壓力,他們(粉絲)就是你的動力。」姜濤感謝偶像稱:「你也是我的動力。」

【姜濤演唱會】姜濤腳傷未癒綁繃帶上陣 臨時加唱《Dear My Friend,》:希望佢聽到【有片】

不邀姜濤原因

姜糖對於小豬來港開騷,最關心的絕對是姜濤會否擔任小豬演唱會的嘉賓。而小豬昨日(10月25日)則在社交網站親自回應姜糖的疑問,他發文寫道:

我香港演唱會即將要開票了,還是要先跟濤的粉絲朋友們說一下。因為我演唱會跟MIRROR的演唱會時間太近了,他們每個團員都很忙,排練時間也都很緊張,所以這次時間就配合不上了。先告知是怕你們買了票,沒看到濤出現會失望。 再過兩天就要開票囉,香港我要來了,期待見到大家。

