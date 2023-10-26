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移英港人丨移英置業攻略港媽250萬港元買千呎大屋 3層3房3廁連花園+獨立車房

育兒經 11:01 2023/10/26

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有移英港媽網上分享置業攻略，250萬港元買house。

近幾年香港有股移民潮，1年有逾10萬港人移民英國！有定居英國的港媽教路，用250萬港幣買千呎大屋，3層3房3廁連花園+獨立車房，加上地段方便，配套完善校網治安好，她開心地說：「之前在香港住慣幾百呎，我呢間屋自己好滿意。」

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該名移英港媽Moon媽，日前在網上分享移英置業攻略，她指當年與老公及女兒初來英國時，因走得很倉促，在沒有什麼相關資訊下，只好出門靠朋友，租住鄰近倫敦的Reading區，加上那區不論工作機會、天氣環境，甚至是校網治安也是不錯的地方，

當時落腳Reading，因為一來我有朋友住在這裡，方便照應，二來是打算適應下先，覺得南部的氣溫較為舒服，口音好像會比較容易聽，近倫敦多工作機會，老實說之前我們走得很倉促，當時BNO Visa也是初期，網上沒太多資訊，冇特別再深入研究其他方面。

有升值潛能

他們去年萌生在英國有置業打算，於是到處睇樓，終於看中了Nottingham一間3層3房的Town House，二十多年樓齡，有埋花園和一個獨立車房，而且價錢相當吸引，

  其實這裡是我們在上年買入，當時買入價是20多萬英鎊，折算港幣不用250萬港幣，不過這區的樓價升了不少，俾大家參考，現在市場價大約27-28萬英鎊（約250萬港幣），雖然對很多住在英國的朋友來說，這裡不算大，但我之前在香港住慣幾百呎，所以我自己好滿意。

Moon媽大讚Nottingham區的生活配套，不謫論巴士、火車、地鐵等網絡也完善，還有校網和治安也不錯，達到他們心目中的要求，

加上Notthingham是英國的中間位，即使是北上或南下也很方便，去很多地方也是一至兩小時車程，例如去倫敦也是兩小時左右。

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責任編輯:王明芳

本文已獲 Moon媽在英生活 授權

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