湯馬戀丨湯洛雯貼旅行相晒Fit爆身材　馬國明透露海外婚禮詳情

▲ 「靚湯」湯洛雯分享靚相，馬國明透露海外婚禮詳情。

「靚湯」湯洛雯早前與未婚夫馬國明預支蜜月到法國旅行，身型Fit爆的靚湯於靚景下留影，好好紀錄今次的旅程。

馬國明透露與靚湯的海外婚禮規模較小，主要邀請雙方親人到場見證，且早已跟TVB請假。

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靚湯分享靚相

靚湯於IG分享旅行靚相，並說：

Paris day and night ❣️

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馬明透露婚禮詳情

馬國明最近跟陳自瑤（Yoyo）一起直播帶貨，並接受TVB娛樂新聞台主持「泉叔」王鎮泉訪問，跟大家分享近況。

馬國明表示：「一直都搞緊（婚禮），有幫阿湯搞，當然Wedding有跟公司請假，不會影響到（工作）。好多濕碎嘢要搞，我哋暫時喺外國搞嗰個（婚禮）比較細，主要係兩家人、親戚朋友，嗰個簡單啲，唔洗話太複雜。」

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