食用安全｜男子吞食生八爪魚　遭吸盤扒附在呼吸道上致窒息心臟病發亡

▲ 男子吞食生八爪魚，遭吸盤扒附在呼吸道上，致窒息心臟病發亡。

生八爪魚是韓國一道非常流行的菜色，但進食時要小心，否則可能因為卡在喉嚨或食道，導致窒息或嘔吐。近日，韓國一名82歲老翁因吞食生八爪魚時，遭吸盤吸附在喉嚨上，導致其窒息及心臟病發，最終搶救無效身亡。

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據《CNN》報道，當地時間23日上午11時38分，光州市光山消防局接報稱，一名82歲老翁前往自家附近的市場享用生八爪魚，未料竟被八爪魚觸手上的吸盤緊緊吸附在喉嚨内，導致出現窒息、心臟病發的症狀，更一度心臟驟停。隨後消防人員迅速趕至現場，對其進行心肺復甦，並立即將老人送至附近醫院急救，不過最終仍搶救無效宣告死亡。

據了解，當地媒體已報道過不少因吞食生八抓魚造成窒息、甚至死亡的案件。因為八爪魚觸手有多個吸盤，其吸附能力較强，會緊緊黏在氣道壁上，從而增加救援難度，嚴重時甚至會因呼吸道阻塞而窒息死亡。

報道又指出，雖然大多數民眾稱該道菜為「生八爪魚」，但其實八爪魚都會經過妥善處理，在上菜前會將八爪魚殺死，並將觸手切塊。由於現殺非常新鮮，以至於觸手神經依然會抽動，看起來就像八爪魚還是活的。

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責任編輯：羅嘉欣