  • 25°C
香港時間 : 20231028日 (週六) 07:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

粉碎分手傳聞丨JW孖破產男友出席陳瀅生日派對　以行動證情不變

娛樂 11:26 2023/10/26

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 東張西望 MIRROR

力證情不變！

藝人陳瀅在本月22日34歲生日，早前獲一班《家族榮耀》演員如佘詩曼、余安安等人為其慶生外，當然還不少得好友王灝兒（JW）、周志文、周志康、劉佩玥等為壽星女慶祝。

【約埋班Friend去旅行】JW突破心理關口體驗「速度與激情」　陳瀅憶《美麗戰場》被狠批爆喊

與男友同框合照

今次JW更孖住男友葉韋彤（Tarzan）出席，齊齊同框同合照，從相中可見，JW站在陳瀅旁邊，Tarzan則與男性友人站在後排，二人以行動粉碎分手傳聞。

JW與Tarzan拍拖多年，不時在社交網晒合照放閃，但自早前男友被頒令破產，JW更被指「豪門夢碎」，自此JW少有網晒與男友合照，其後更屢傳分手，指JW與朱敏瀚因合作《痞子殿下》而撻着。

點擊圖片放大
+5
+4

與朱敏瀚傳緋聞

隨後，JW當日與朱敏瀚及陳瀅一同出發前往泰國清邁拍攝旅遊節目，JW於IG分享在飛機上被朱敏瀚挨膊頭的親密片段，令人覺得他們關係匪淺。

事後，JW大呻委屈，她曾在訪問上強調上載片段中有她和朱敏瀚、陳瀅，不明白為何報導的截圖只有她和朱敏瀚同框，並只是角度問題，朱敏瀚沒有挨向她的膊頭，又強調二人只是好朋友。

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：姜濤李嘉文專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】姜濤李嘉文互獻熒幕初吻　擇偶先睇外表渴望甜言蜜語

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【矛盾一生】JW疑與朱敏瀚日久生情　男友葉韋彤以一舉動證情不變
13:30 2023/07/06
【矛盾一生】JW疑與朱敏瀚日久生情　男友葉韋彤以一舉動證情不變
【約埋班Friend去旅行】陳瀅JW泰國歎四手按摩　周嘉洛朱敏瀚齊騷肌
18:19 2023/09/17
【約埋班Friend去旅行】陳瀅JW泰國歎四手按摩　周嘉洛朱敏瀚齊騷肌
【約埋班Friend去旅行】JW突破心理關口體驗「速度與激情」　陳瀅憶《美麗戰場》被狠批爆喊
11:27 2023/09/25
【約埋班Friend去旅行】JW突破心理關口體驗「速度與激情」　陳瀅憶《美麗戰場》被狠批爆喊

你可能感興趣

【矛盾一生】JW疑與朱敏瀚日久生情　男友葉韋彤以一舉動證情不變
13:30 2023/07/06
【矛盾一生】JW疑與朱敏瀚日久生情　男友葉韋彤以一舉動證情不變
【約埋班Friend去旅行】陳瀅JW泰國歎四手按摩　周嘉洛朱敏瀚齊騷肌
18:19 2023/09/17
【約埋班Friend去旅行】陳瀅JW泰國歎四手按摩　周嘉洛朱敏瀚齊騷肌
【約埋班Friend去旅行】JW突破心理關口體驗「速度與激情」　陳瀅憶《美麗戰場》被狠批爆喊
11:27 2023/09/25
【約埋班Friend去旅行】JW突破心理關口體驗「速度與激情」　陳瀅憶《美麗戰場》被狠批爆喊
王灝兒 陳瀅 劉佩玥 周志文 周志康 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間04:05）
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
【母子關係】孝順兒風雨無阻陪覆診 七旬母嫌棄：不像大哥會讀書賺大錢
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老
黃心穎爬舊愛頭今日結婚　馬國明大方送祝福：白頭到老