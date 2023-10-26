粉碎分手傳聞丨JW孖破產男友出席陳瀅生日派對　以行動證情不變

▲ 力證情不變！

藝人陳瀅在本月22日34歲生日，早前獲一班《家族榮耀》演員如佘詩曼、余安安等人為其慶生外，當然還不少得好友王灝兒（JW）、周志文、周志康、劉佩玥等為壽星女慶祝。

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與男友同框合照

今次JW更孖住男友葉韋彤（Tarzan）出席，齊齊同框同合照，從相中可見，JW站在陳瀅旁邊，Tarzan則與男性友人站在後排，二人以行動粉碎分手傳聞。

JW與Tarzan拍拖多年，不時在社交網晒合照放閃，但自早前男友被頒令破產，JW更被指「豪門夢碎」，自此JW少有網晒與男友合照，其後更屢傳分手，指JW與朱敏瀚因合作《痞子殿下》而撻着。

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與朱敏瀚傳緋聞

隨後，JW當日與朱敏瀚及陳瀅一同出發前往泰國清邁拍攝旅遊節目，JW於IG分享在飛機上被朱敏瀚挨膊頭的親密片段，令人覺得他們關係匪淺。

事後，JW大呻委屈，她曾在訪問上強調上載片段中有她和朱敏瀚、陳瀅，不明白為何報導的截圖只有她和朱敏瀚同框，並只是角度問題，朱敏瀚沒有挨向她的膊頭，又強調二人只是好朋友。

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