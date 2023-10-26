生仔改名丨父姓「萬」幫仔改名成同學笑柄　返學校揭真相：名字太霸氣

俗語有云：「不怕生壞命，最怕改壞名」，名字畢竟會跟隨我們一生，取名是一門學問。中國一名姓「萬」的男子，想替兒子改一個比較霸氣的名字。直到兒子7歲上小學，第一天放學兒子竟哭着回來，指被師生們調侃。萬父見狀立即帶兒子回校問個究竟？得知真相後，父親哭笑不得便拉着兒子再去改名了。

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據內媒《雪花新聞》報道，該名姓「萬」的男子，中年才得子，村民都為他高興，萬父打算給兒子取個霸氣的名字，以示喜悅。最後將兒子取名為「萬隧葉」，正與「萬歲爺」的普通話諧音一樣，萬父不聽妻子、鄰居們勸告，更自豪自己取得非常完美。

直到兒子7歲上小學，第一天放學兒子竟哭着回來，抱怨被師生們調侃。萬父見狀立即帶兒子回校問個究竟。他一問下才知自己害了兒子，因爲「萬隧葉」這名字太霸氣而被取笑。得知真相後，父親最後哭笑不得拉着兒子再去改名了。

這則消息一出，立即引起大批網友熱烈討論，網民紛紛列舉經典例子，像是「王者榮耀」、「蔡泰賢」、「高富帥」、「祖國」等。更有網民留言：

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責任編輯：王明芳